Cuarentena: Kicillof anunció que serán habilitadas las obras privadas en la fase 3

Tras la extensión del aislamiento, el gobernador anunció que las obras privadas serán habilitadas desde la próxima semana en distritos como General Pueyrredon.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego del anuncio de Presidencia sobre la extensión de la cuarentena en todo el país hasta el 11 de octubre, una hora después el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó su discurso sobre cómo continuarán las medidas de aislamiento en el territorio bonaerense, con más cautela que flexibilizaciones por la situación sanitaria en municipios del interior como General Pueyrredon. En concreto, la cuarentena continuará con la única diferencia de que se permitirán las obras privadas, una de las más fervientes demandas a nivel local.

La expectativa del anuncio de Axel Kicillof estaba puesta en posibles flexibilizaciones de la fase 3, las cuales influyen directamente en el presente económico y sanitario de Mar del Plata. Sobre todo, el foco estaba en la posibilidad de la apertura de la obra privada, foco de conflictos en la ciudad.

Al respecto, el gobernador adelantó que en el decreto que será publicado en las próximas horas se permitirán las obras privadas en la fase 3 del sistema provincial y, de esa forma, descomprimir los reclamos de un sector que en Mar del Plata, incluso habían comenzado a trabajar sin habilitación. A modo de adelanto, explicó que se permitirán obras pequeñas con protocolos estrictos y limitaciones, y obras de mayores proporciones que necesiten retomar los trabajos por razones de fuerza mayor.

En su discurso, el gobernador hizo énfasis en la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, tras haber evidenciado gran parte de los casos del país, ahora registra una curva estable pero igualmente alta. La diferenciación la hizo, no obstante, en el interior bonaerense, y advirtió que un 20% de los casos diarios provienen de allí.

“La realidad es que la pandemia no pasó y todavía no se venció al coronavirus en ningún lado”, reiteró el gobernador y llamó a seguir respetando las medidas de aislamiento, sobre todo frente a una situación que calificó como “grave” y por la cual se registran un promedio de 4.700 casos diarios en la Provincia.

“El objetivo es bajar los casos, reducirlos. Los casos no bajan si no tomamos recaudos intensos. Nosotros no creemos que la solución sea flexibilizar de manera masiva o sistemática. Lo haremos cuando los casos bajen. Como lo hemos hecho en el interior de la Provincia cuando la situación realmente mejora”, aclaró.

El discurso de Kicillof se dio luego del nuevo anuncio de la cuarentena nacional que, en su decimosegunda prórroga, seguirá teniendo prácticamente las mismas condiciones básicas impuestas por el gobierno nacional, con la salvedad de que hicieron la “recomendación” a las distintas jurisdicciones más afectadas para que incrementen las restricciones de manera “provisoria” y así frenar un avance de la pandemia que en algunas provincias llevó a un nivel de estrés importante de los sistemas de salud.