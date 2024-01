D’Onofrio vinculó el paro de colectivos con sanciones impuestas a Costa Azul

El ministro de Transporte provincial entendió que esa “puede ser” una de las causas que derivaron en el paro. También reconoció demoras en el envío de subsidios.

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, vinculó este martes el paro de colectivos que se inició este lunes en Mar del Plata con recientes sanciones impuestas a una de las empresas del sector como Costa Azul por aumentos no autorizados de las tarifas. El funcionario afirmó que esa “puede ser” una de las causas que llevó al empresario a no pagar los sueldos para provocar el conflicto con los choferes. De todas maneras, también confirmó que se registró una demora en la transferencia de los subsidios provinciales y que los nacionales se están abonando con tres meses de atraso.

El sistema de transporte público en Mar del Plata se encuentra prácticamente monopolizado por el empresario Juan Inza tanto en las líneas locales como en las interurbanas provinciales que conectan a las ciudad con otros distritos como Santa Clara del Mar, Miramar y Otamendi. Y este martes, aunque sin nombrarlo, el ministro de Transporte bonaerense lo puso en el centro de la escena como el responsable del paro de colectivos que se inició este lunes a las 18 en todas las líneas y que se mantenía hasta el mediodía de este martes.

Es que el funcionario apuntó directamente contra una de sus empresas, la de media distancia Costa Azul. Para ello reseñó que, tal como informó Qué digital, hace algunas semanas el Ministerio de Transporte le aplicó sanciones por aumentar sin autorización las tarifas.

“En Mar del Plata tiene que ver también con una cuestión, más allá de que la decisión es de los trabajadores: nosotros hemos estado fiscalizando y sancionado a Costa Azul porque había generado aumentos indiscriminados en distintos recorridos”, planteó el funcionario en una entrevista con radio La Red (AM 910) y puso como ejemplo la situación específica de la línea que une Madariaga con Pinamar aunque los aumentos también se aplicaron en las que conectan a Mar del Plata con otras ciudades.

“Era un abuso total, se han secuestrado unidades, se ha sancionado, ha tenido que retrotraer ese aumento”, planteó D’Onofrio aunque eso último en el caso de Mar del Plata no ocurrió ya que las tarifas siguieron en vigencia con las subas aplicadas.

“Puede ser que no haber pagado sueldos para disparar esta protesta de la UTA tenga que ver con eso también“, afirmó el funcionario.

Más allá de esa situación de extrema gravedad expuesta sin mayores detalles de qué medidas se tomarán al respecto, D’Onofrio también reconoció la existencia de una demora en la trasferencia de subsidios provinciales a las empresas que se esperaba para el viernes y que no se concretó.

En ese sentido, el funcionario prometió que los fondos se van a girar este mismo martes y con eso debieran abonarse por parte de las empresas los sueldos adeudados a los choferes teniendo en cuenta que hasta ahora cobraron sólo un 36% de sus salarios.

“No tendría ninguna excusa para no pagar sueldos con la transferencia que se le hace hoy desde la Provincia ya que no sólo cubre lo que son sueldos si no también gran parte del sistema operativo”, aseguró el ministro.

A su vez, también reconoció que el gobierno nacional de Alberto Fernández dejó una demora de tres meses en el pago de los subsidios que corresponden a la Nación para las empresas a través del Fondo Compensador.

“No es que no pagó Nación, sino que está pagando el mes de hace tres meses, viene pagando con un delay y he hablado con las autoridades para que se puedan pagar esos tres meses y liquidarlos juntos para arrancar 2024 de cero”, profundizó.

Pero más allá de ese panorama particular, D’Onofrio también hizo referencia a que todo el conflicto se da en medio de la fuerte incertidumbre a partir de la falta de precisiones del gobierno de Javier Milei respecto a qué ocurrirá con los aportes nacionales que se destinan para las empresas teniendo en cuenta los anuncios de recorte y ajuste para el sistema de transporte y los servicios en general.

“De todos modos tenemos que estar atentos porque hay una cuestión de política tarifaria y de subsidios que todavía no la tiene clara ni definida el gobierno nacional y eso nos afecta de manera directa”, concluyó el funcionario.