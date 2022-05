El gobierno nacional adelantará en junio una cuota del salario mínimo

A partir del 1 de junio, el salario mínimo, vital y móvil será de 45.540 pesos.

(Foto: Presidencia)

El gobierno nacional decidió, a partir de una escalada inflacionaria que no se detiene, adelantar una cuota de aumento del salario mínimo vital y móvil y, para el mes de junio, pasará a ser de 45.540 pesos y, desde agosto, de $47.850. Los detalles.

Frente a una inflación que en marzo trepó a un 6,7% (acumula en lo que va del año 16,1%) y cuando desde el propio gobierno anticipan que la inflación de abril que se conocerá esta semana superará nuevamente el 6%, se decidió adelantar el incremento del salario mínimo.

En concreto, según el último cronograma establecido, a partir del 1 de junio debía subir a $42.240 pero el Ministerio de Trabajo que conduce Claudio Moroni decidió que ese día empiece a regir el monto que estaba estipulado para agosto que lo lleva a $45.540.

De esta manera, también se espera que los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo suban en sintonía a partir del 1 de junio y pasen a ser de 12.650 y 21.083 pesos. También impactaría en los montos de programas como Potenciar Trabajo y Acompañar.

Según el último acuerdo, está previsto que en agosto se revise nuevamente el salario mínimo, mes en el que entrará en vigencia la última cuota acordada (que en el acuerdo original se cobraba en diciembre) que será del 7%: llevará el salario mínimo a $47.850 y la prestación por desempleo a valores de entre $13.292 y $22.153.

Cabe mencionar que según los últimos datos oficiales difundidos por el Indec, en marzo una familia de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires necesitó 89.690 pesos para no ser pobre, en tanto que hicieron falta 39.862 para no ser considerada una familia indigente. Es decir, una familia con dos adultos que cobraron el salario mínimo de $33 mil en marzo no pudo adquirir la canasta básica.

En comercios de barrio de Mar del Plata y Batán, según el relevamiento que realiza la organización Barrios de Pie, en marzo la canasta alimentaria fue de 35.840 pesos, un 7,5% más que el mes anterior.