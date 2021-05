El Municipio aplicará multas de hasta $4,3 millones por infracciones a las medidas sanitarias

Guillermo Montenegro adhirió al sistema provincial que impone multas de hasta 500 sueldos mínimos a quienes incumplan medidas dispuestas para enfrentar la pandemia.

(Foto: archivo / Prensa MGP)

El gobierno de Guillermo Montenegro adhirió al sistema dispuesto por el gobierno de la Provincia para establecer multas de hasta 500 sueldos mínimos a quienes incumplan con las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades para reducir el impacto de la pandemia de coronavirus: alcanzan los 4,3 millones de pesos.

Mientras Mar del Plata continúa en fase 3 y mientras siguen vigentes las medidas de restricción impuestas a nivel nacional al menos hasta el 21 de mayo, el Municipio decretó su adhesión al sistema de multas creado por el gobierno de Axel Kicillof.

Puntualmente, Montenegro firmó su adhesión al Decreto 24/2021 de la administración provincial, en el cual se creó un “Fondo Municipal por infracciones a la normativa Covid-19” donde se prevé que sean transferidos los montos de las multas aplicadas para luego ser retribuidos a los municipios adheridos.

A través de esa disposición, el gobierno municipal firmó su adhesión “en todos sus términos” a la normativa provincial y, en consecuencia, se comprometió a realizar multas que llegan a los 500 sueldos mínimos de la administración pública provincial, es decir, hasta 4,3 millones de pesos, a todas aquellas personas o instituciones que no cumplan con las medidas vigentes para prevenir la transmisión del coronavirus.

Cabe recordar que hasta el momento Mar del Plata continúa en fase 3 del esquema de restricciones provincial a través el cual se adaptan las medidas indicadas desde el gobierno nacional.

Su estadía en dicha fase al menos hasta el martes implica que Mar del Plata es un distrito en “alto riesgo epidemiológico” y no pueden funcionar cines, salones de fiesta, gimnasios ni natatorios o deportes en espacios cerrados. Además, tampoco está permitida la realización de ritos religiosos en espacios cerrados con ventilación natural.

Las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares no están permitidas, como tampoco las de más de 20 personas en espacios públicos al aire libre. Por su parte, las bibliotecas, mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados, actividades deportivas colectivas con o sin contacto al aire libre de más de diez personas y discotecas tampoco pueden funcionar.

Asimismo, las restricciones horarias en fase 3 implican que los comercios no esenciales deben cerrar entre las 20 y las 6, los bares y restaurantes entre las 23 y las 6, la circulación de personas no esenciales está restringida entre las 00 y las 6. Además, el aforo de bares, shoppings y museos no puede superar el 30%, en tanto que las artes escénicas y musicales pueden llevarse adelante con hasta 10 personas.