El retorno a las clases presenciales será “en forma progresiva y responsable”

Desde el Ministerio de Educación bonaerense plantearon que la situación epidemiológica aún no lo permite e indicaron la necesidad de no tomar “medidas apresuradas”.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Mientras en ciudades como Mar del Plata la curva de contagios diarios de coronavirus no deja de crecer y se mantiene en altos niveles, desde el Ministerio de Educación bonaerense plantearon que el retorno de las clases presenciales en la Provincia será “en forma progresiva y responsable” al tiempo que señalaron que la situación epidemiológica aún no lo permite e indicaron la necesidad de no tomar “medidas apresuradas”.

Las definiciones de la directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, llegaron luego de la reunión que mantuvo junto a la ministra de Gobierno, Teresa García y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, con intendentas e intendentes del conurbano, para intercambiar posturas sobre la posibilidad de regresar a las clases presenciales.

“El retorno a las clases presenciales será progresivo y con estándares epidemiológicos que nos permitan transitar un camino seguro”, expuso Vila y sumó: “Todos anhelamos el regreso a las clases presenciales porque entendemos que el encuentro presencial en la escuela es insustituible y una de nuestras prioridades. Pero tenemos que pensar la vuelta a la escuela en forma progresiva y responsable, sin tomar medidas apresuradas que pongan en riesgo tanto la salud como la continuidad pedagógica”.

Desde el área de Educación bonaerense recordaron que hace dos meses, en el marco del Consejo Federal de Educación, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el asesoramiento de las autoridades sanitarias y grupos de expertos, determinaron en forma unánime que el regreso progresivo a las clases presenciales sólo puede darse en aquellos distritos en que el nivel de circulación del covid-19 fuera bajo o nulo.

“Desde hace varios meses estamos planificando la vuelta a clases presenciales pero sin perder de vista la complejidad de la situación”, agregó Vila. “Las decisiones se tomarán en forma consensuada con las autoridades nacionales en el Consejo Federal de Educación y con las autoridades sanitarias. El retorno a las clases presenciales tiene que darse generando seguridad a estudiantes, familias y trabajadores de la educación, con pasos firmes y sin medidas precipitadas”, finalizó la máxima autoridad educativa provincial.

Por su parte, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, definió: “Hoy el objetivo central de todo el mundo es que se enferme la menor cantidad de gente y hacer en cada momento las aperturas de las actividades priorizadas. La escuela es importantísima, pero epidemiológicamente hoy no estamos en condiciones de volver a las clases presenciales“.