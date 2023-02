Escuela secundaria: analizan reformas en el régimen de evaluación y promoción

Lo confirmó el director general Alberto Sileoni. No obstante, descartó que las modificaciones se apliquen en el ciclo lectivo 2023.

Alberto Sileoni. (Foto: archivo / Qué digital)

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que analiza reformar la escuela secundaria, por ejemplo para mejorar el acompañamiento a estudiantes que tengan materias pendientes, pero descartaron que las modificaciones se implementen durante el ciclo lectivo 2023 que comenzará en menos de un mes. “Tenemos que hacer un régimen de promoción distinto“, sostuvo el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

En las últimas horas y de cara a una nueva reunión del Consejo General de Cultura y Educación bonaerense, publicaciones periodísticas advertían que el gobierno de Axel Kicillof iba a aprobar una serie de importantes reformas a la educación secundaria y que las mismas entrarían en vigencia este año.

Este jueves el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, si bien confirmó el análisis de esos cambios estructurales, descartó que los mismos sean aplicados en el ciclo lectivo que comienza el próximo 1 de marzo.

En declaraciones radiales, el funcionario de primera línea del gobierno de la Provincia confirmó su intención de modificar el régimen académico, por ejemplo, en lo que hace a las evaluaciones, la asistencia, el esquema de convivencia, los planes de estudio y los contenidos de las materias.

Principalmente, la versión más fuerte indicaba posibles cambios y flexibilizaciones en el esquema de promoción escolar y la “flexibilización” de las condiciones para lograr pasar de año. Si bien descartó su aplicación inmediata, sí confirmó que está “en estudio”: “Hay consenso de que aquellos que repiten no aprenden más en el año que repiten. Tenemos que hacer un régimen de promoción distinto”, analizó.

“Se analizará y discutirá con todos los actores del sistema, se trabajará mucho con docentes para generar el consenso que una actualización de este tipo requiere”, aportó Sileoni al respecto. “Estamos en ese proceso, que no va a empezar mañana, ni mucho menos”, aclaró.

Según publicó la agencia Télam, la intención pasa por darle más opciones a quienes no lograron aprobar materias y frenar la deserción que se produce por situaciones de repitencia, considerando que, actualmente y según cifras oficiales, 4 de cada 10 alumnos no terminan sus estudios o no lo hacen en tiempo y forma.

Ese tipo de reforma, adelantaron, contemplaría una reorganización importante del cuatrimestre -y de las trayectorias educativas- y, también, nuevas inversiones del gobierno provincial destinadas a incorporar cargos y módulos de docentes que acompañen a quienes deben recuperar aprendizajes pendientes de aprobación.