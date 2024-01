Falta de médicos en los CAPS: “No estamos teniendo el resultado esperado”

Desde el gobierno municipal reconocieron que pese a las convocatorias públicas no se registraron mayores avances.

(Foto: archivo / Qué digital)

La falta de profesionales de la salud suficientes para desempeñarse en el sistema municipal ya sea en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o en el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se mantiene y desde el gobierno municipal reconocieron que las convocatorias públicas realizadas a lo largo de todo el año no registraron avances significativos: “No estamos teniendo el resultado esperado”.

Fue el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, el que trazó un balance respecto a las estrategias implementadas por la Secretaría de Salud municipal para intentar sumar médicos al sistema. Lo hizo él teniendo en cuenta que este año para el tratamiento del Presupuesto 2024 en el Concejo Deliberante ya no acuden todos los funcionarios a brindar las proyecciones de cada área sino que el gobierno impuso que sólo asistan representantes de Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda que terminan por responder cuestiones de las más variadas, con escasos detalles.

La consulta respecto a qué estrategias tiene previstas el gobierno municipal para paliar la crisis de profesionales de la salud fue realizada por la concejala Eva Ayala de Acción Marplatense en la comisión de Hacienda de esta semana del Concejo en la que Martinelli expuso un panorama de cada área y destacó que el presupuesto para la Secretaría de Salud fue el que más creció: con $23.158 millones, aumentó un 206% con respecto al de 2023.

Respecto al necesidad de contar con más profesionales de salud para cubrir puestos claves en la atención de la salud el funcionario, además de destacar que el área tiene “prioridad para el ingreso de agentes”, reparó en que a lo largo de 2023 se realizaron seis convocatorias públicas sin mayores avances.

“Lamentablemente no estamos teniendo el resultado esperado. Hoy en día tanto médicos como enfermeros es muy difícil de encontrar en el Partido, es un bien absolutamente escaso y por eso le damos la prioridad”, respondió Martinelli.

El 6 de diciembre se abrió la última convocatoria para la contratación de médicos clínicos y generalistas para cubrir una guardia de 24 horas o dos guardias de 12 horas semanales en los CAPS o en el SAME bajo la propuesta de concretar la designación en la planta municipal de manera inmediata.

Actualmente cinco de los 34 CAPS de Mar del Plata y Batán tienen guardias las 24 horas los fines de semana: Ameghino (Luro 10.052), Batán (calle 145 y 132), CAPS N°2 (12 de Octubre 4445), La Peregrina (Ruta 226 km 17) y Playa Serena (11 entre 8 y 10).

A lo largo de todo el año la falta de profesionales de salud suficientes en el sistema estatal a partir de las condiciones laborales que se presentan con relación al ámbito privado también fue la recurrente respuesta que la Secretaría de Salud dio ante los numerosos reclamos que surgieron por la deficiente atención en los CAPS.

Pero hace un años atrás, ya durante el tratamiento del Presupuesto 2023, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, había reconocido en el Concejo la necesidad de sumar profesionales y, a su vez, desde el gremio Cicop reclamaron una equiparación de los salarios respecto a lo que ganan profesionales de la salud de la Provincia, un aumento de las bonificaciones por actividad crítica y riesgosa y la implementación de la carrera sanitaria municipal.

Ese último reclamo había sido una promesa del intendente Montenegro durante la campaña electoral de 2019 que lo llevó a la intendencia: “Hay que tener una carrera sanitaria dentro del Municipio para no tratar igual a un médico que a un oficinista. Si no te va a colapsar el sistema de salud, y no solamente te va a colapsar sino que no estás dando un buen servicio”, había declarado en una entrevista con Qué digital.