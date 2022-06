Fotomultas: Acción Marplatense acusa a Montenegro de “incumplir la ley”

El concejal Horacio Taccone cuestionó la decisión de poner en marcha el convenio con la Universidad de San Martín pese a que no avanzó en el Concejo Deliberante.

(Foto: archivo / Qué digital)

A pocos minutos de que el gobierno municipal a través de un comunicado anunciara que a partir de este lunes se empezará a implementar el nuevo sistema de fotomultas en Mar del Plata pese a que el convenio no contó con el respaldo del Concejo Deliberante, desde el bloque de Acción Marplatense cuestionaron la disposición del intendente Guillermo Montenegro, lo acusaron de “incumplir la ley” y apuntaron que detrás del convenio con la Universidad Nacional de San Martín hay “una empresa que se esconde”.

El anuncio fue realizado este lunes a la tarde por el gobierno municipal y teniendo en cuenta que la implementación se realizará a través del mismo convenio con la Universidad Nacional de San Martín que no logró ser convalidado por el Concejo Deliberante por el rechazo de la oposición en conjunto, fuentes municipales afirmaron se tomó la decisión de avanzar de todas maneras ya que a partir un “cambio en la Ley Orgánica de las Municipalidades ya no es necesario” que un convenio de ese tipo “pase por el Concejo” para su ejecución.

Contra ese argumento expuesto por el gobierno de Guillermo Montenegro apuntaron principalmente desde Acción Marplatense, bloque que hizo -a partir de su rechazo a convalidar el convenio- que el oficialismo no consiguiera los votos necesarios en el Concejo.

“Difícilmente se pueda cuidar a los vecinos incumpliendo la ley. Una contratación de esta magnitud no puede hacerse en forma directa bajo la mascarada de una Universidad que no sabemos si sabe algo de tránsito pero sí tenemos claro que no fabrica cámaras”, declaró el concejal Horacio Taccone.