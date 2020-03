Hasta el 31 de marzo, los colectivos sólo podrán llevar pasajeros sentados en Mar del Plata

También suspenden la fiscalización del Estacionamiento medido. Las medidas tienen el objetivo de disminuir la concentración de personas para prevenir la circulación del coronavirus.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La Municipalidad ordenó que los colectivos en el Partido de General Pueyrredon sólo puedan llevar pasajeros sentados desde este miércoles y hasta el 31 de marzo, con el objetivo de contribuir a la disminución de la concentración y circulación de personas en la ciudad para prevenir la posible propagación del coronavirus. Además, se liberará el Estacionamiento Medido.

La medida fue ordenada por decreto por parte del intendente Guillermo Monetenegro, y se suma a una serie de medidas que tomó en las últimas horas en el marco de la Emergencia Sanitaria que rige en el distrito en pos de reducir la posibilidad de contagio del Covid-19.

En concreto, desde este miércoles, no podrán circular unidades del transporte público de pasajeros con más personas a bordo que los asientos disponibles para cada unidad. “La evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, que preserven las cuestiones de sanidad de la población”, señala la medida.

En consecuencia, desde el Ejecutivo “recomendaron” a los transportistas que tengan a disposición todas las unidades en circulación permanente, para poder responder a la demanda y hacer que la medida pueda ser cumplida con la menor interferencia en el transporte de personas.

Dentro de las medidas anunciadas, además, el gobierno decidió suspender la fiscalización del Estacionamiento Medido al menos hasta el 31 de marzo. La medida tiene por objetivo desalentar el desplazamiento a través de medios de transporte público.

Por otro lado, informaron que continúan los controles de desinfección en el transporte público urbano de pasajeros, taxis, remises y autos rurales. La Subsecretaría de Movilidad Urbana está coordinando estas acciones que comenzaron este lunes. Para ello se utiliza lavandina diluida en agua. En el caso de taxis y remises entre pasajero y pasajero, mientras que en el caso de los colectivos, la limpieza se desarrollará en cada cabecera de línea.