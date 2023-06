Hemeroteca: “Por la falta de entidad hemos perdido un montón de subsidios”

Se retomó el tratamiento de un proyecto de ordenanza para institucionalizar y jerarquizar el archivo. El gobierno se manifestó en contra de la iniciativa.

Este martes se retomó el tratamiento de un proyecto de ordenanza presentado en 2021 para buscar la institucionalización y jerarquización reclamada hace años para la Hemeroteca, dentro del organigrama municipal: fue en el marco de la comisión de Educación del Concejo Deliberante, con la participación de la Asociación Amigos de la Hemeroteca. “Por la falta de entidad hemos perdido un montón de subsidios“, lamentaron.

El proyecto que fue tratado este martes había sido presentado en 2021 por Acción Marplatense, desde donde remarcaron su importancia histórica de cara a los 150 años que cumplirá Mar del Plata en 2024. En él se establece que si bien la Hemeroteca funciona hace 80 años como un “servicio” dentro del área de Cultura, todavía no constituye un área de la Estructura Orgánica Municipal.

Por eso, el proyecto apunta como primera medida a institucionalizar la Hemeroteca -que hoy tiene como sede el primer piso de la Villa Mitre, en el Archivo Histórico Municipal Roberto Barili– como una Dirección, particularmente dentro de la Subsecretaría de Gobierno Digital, área que brindaría soporte técnico en la reproducción y almacenamiento de datos de los archivos, en función de avanzar hacia una digitalización de los diarios locales y nacionales disponibles.

En el marco del tratamiento del expediente, el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, aseguró que su área no acompaña el proyecto, por ejemplo, ratificando la vigencia y funcionamiento del “servicio de hemeroteca” en la Villa Mitre. Incluso, adelantó que está previsto que el patrimonio de la Hemeroteca -que funciona allí como parte del Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas Municipales- sea trasladado a la Biblioteca Leopoldo Marechal, hoy cerrada por obras.

Cuestionó, además, que la Hemeroteca pase a depender del área de Gobierno Digital y, de la misma manera, argumentó que durante el 2020 ya comenzó un proceso de digitalización de algunos documentos puntuales, como partituras originales de Astor Piazzolla. Otra de las observaciones realizadas por el gobierno pasa por no saber las “fuentes de financiación” que persigue el proyecto.

“LA HEMEROTECA TIENE MUCHOS Y MÚLTIPLES PROBLEMAS”

Para avanzar en su tratamiento -que continuará la semana que viene con una visita a Villa Mitre y luego, se espera, la presencia de Balmaceda en el Concejo- este martes estuvieron en el recinto representantes de la Asociación Amigos de la Hemeroteca, quienes remarcaron la importancia de, como primer paso para mejorar el servicio, tener un edificio propio, avanzar en la conservación para democratizar los archivos, y que la dependencia sea incluida en el organigrama municipal.

“La Hemeroteca tiene muchos y múltiples problemas desde hace un montón de tiempo. No solamente el edilicio y de conservación, sino que el meollo de la cuestión pasa por que no está reconocida dentro de la planta orgánica funcional del Municipio”, planteó como parte de su exposición la bibliotecaria Vanesa Mopty.

“La Hemeroteca no existe tampoco en el presupuesto. En el presupuesto 2023 de Cultura no está, no hay presupuesto. Entonces no está creada el área, no hay presupuesto y no hay con quién coordinar”, sumaron y plantearon que ante la falta de entidad, por ejemplo, quedan afuera de subsidios que permitirían financiar mejoras en el funcionamiento de la misma e incluso contar con un edificio propio. “Ante la falta de entidad hemos perdido un montón de subsidios“, continuó.

De la misma manera, ratificó la intención de que, de crearse el área, sea incluida en Gobierno Digital para de esa manera sumar al proceso de conservación de los diarios locales y nacionales -los más antiguos datan de 1915- una digitalización de los mismos: “Es la historia de la ciudad y tiene que llegar a una instancia de digitalización para ser conservada y puesta a disposición de toda la ciudadanía. Hoy en día la digitalización es la opción que mejor se adapta a eso”, agregó Mopty.

Además, remarcó que la Dirección a crear puede depender de la Subsecretaría de Gobierno Digital y seguir estando físicamente en el archivo hasta su traslado a donde sea destinado el patrimonio histórico, aunque alertó por las pérdidas que se generaron cada vez que hubo traspasos por distintas sedes. De todos modos, enfatizó en cuál es el primer paso necesario a dar para avanzar en discutir su funcionamiento: “Hasta que no tenga un lugar en el organigrama municipal no va a poder avanzar”.