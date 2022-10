Hospital de Batán: tras las promesas, falta de certezas y pedido de explicaciones

Tras años de paralización del proyecto, el gobierno había anunciado que en agosto estaría terminado el pliego licitatorio. La oposición busca respuestas.

El actual CAPS de Batán (Foto: archivo / Qué digital)

La falta de avances en el muchas veces prometido proyecto de construcción de un hospital en la localidad de Batán vuelve a estar en el centro de la discusión política y desde el Frente de Todos presentaron un expediente en el Concejo Deliberante en el que buscan definiciones del gobierno municipal teniendo en cuenta que la última referencia oficial dio cuenta que para fines de agosto se terminaría de confeccionar el pliego de bases y condiciones para poder licitar una primera parte de la obra que quedó abandonada en 2015.

El proyecto de comunicación fue elevado por el concejal Roberto Páez y busca que el gobierno explique “las razones por las cuales las obras de construcción del Hospital de Batán continúan sin avances” además de que se detalle “cuándo comenzarán las ya presupuestadas”.

El reclamo de Batán y de la zona para que se construya una unidad sanitaria mayor al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que funciona en el área se mantiene hace muchos años e incluso llegó a empezarse a fines de la gestión del por entonces intendente Gustavo Pulti una obra de construcción de un hospital que luego se paralizó.

Pasados los años, a fines de 2020 cuando Montenegro salió en busca de votos para poder aprobar el Presupuesto 2021, el bloque de concejales de Acción Marplatense resolvió acompañar el expediente a cambio a la incorporación de algunas cuestiones, entre ellas la proyección para la realización de la obra de un hospital ambulatorio en Batán.

Pasado todo 2021, la proyección no registró ningún avance y, elevado al Presupuesto 2022, la obra no apareció ni proyectada para este año. En febrero, cuando se trataba el expediente, el secretario de Obras y Planeamiento Urbanos, Jorge González, sostuvo que no había sido incorporada por falta de financiamiento y explicó que del proyecto anterior sólo quedó construida una losa. Así, planteó que en caso de insistir y no volver a conseguir financiamiento nacional el objetivo del gobierno era conformar un pliego -con un proyecto a desarrollar en el primer trimestre del año- para llevar adelante “al menos una primera parte” con recursos municipales.

Pero trascurridos diez meses de 2022, los avances tampoco se conocen. En marzo el proyecto volvió a ser incorporado en un nuevo acuerdo firmado entre AM y Montenegro y en julio desde el oficialismo prometieron que para fines de agosto estaría terminado el pliego.

“La paralización y el abandono durante las administraciones macristas de Arroyo y Montenegro son alarmantes. Este nuevo centro de Batán se presentó en 2015 como superador de lo que actualmente representa el Centro de Atención Primaria, edificio que ya resulta insuficiente para una población estable de alrededor de 30.000 habitantes”, cuestionó Páez y recordó que el proyecto fue incorporado al Presupuesto 2022 como parte del acuerdo con Acción Marplatense.

“Desde 2015 hasta hoy han transcurrido siete años en los cuales, sin necesidad de ningún dudoso e improbable financiamiento especial, se podría haber finalizado la construcción si realmente hubiera una convicción en las distintas administraciones sobre la necesidad de la obra”, sostuvo el concejal opositor y remarcó, por otro lado, que el el estado de abandono de la obra y la falta de un cerramiento adecuado “han generado un lugar peligroso donde se registró recientemente un accidente con transeúntes”.