Hospital de Batán: el acuerdo que no se cumplió y más pedidos de financiamiento

El gobierno municipal había incluido la obra en el Presupuesto del año pasado por un acuerdo con Acción Marplatense, pero el proyecto no se inició.

El actual CAPS de Batán (Foto: archivo / Qué digital)

Cuando a fines de 2020 el intendente Guillermo Montenegro buscaba votos para aprobar el Presupuesto 2021 cerró un acuerdo con Acción Marplatense que implicó algunos agregados en el expediente, entre ellos la construcción del reclamado hospital en Batán. Sin embargo, eso no se cumplió y ahora en la discusión del Presupuesto 2022 el secretario de Obras, Jorge González, argumentó que se debió a no haber conseguido financiamiento nacional. Y señaló que justamente por eso motivo la obra no fue incorporada para este año aunque prometió intentar avanzar en ese sentido.

El reclamo de Batán y de la zona para que se construya una unidad sanitaria mayor al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que funciona en el área se mantiene hace muchos años e incluso llegó a empezarse a fines de la gestión del por entonces intendente Gustavo Pulti una obra de construcción de un hospital que luego se paralizó.

Pasados los años, a fines de 2020 cuando Montenegro salió en busca de votos para poder aprobar el Presupuesto 2021, el bloque de concejales de Acción Marplatense resolvió acompañar el expediente a cambio a la incorporación de algunas cuestiones, entre ellas la proyección para la realización de la obra de un hospital ambulatorio en Batán.

Pasado todo 2021, la proyección no registró ningún avance y, elevado al Presupuesto 2022, la obra no apareció ni proyectada para este año. Entonces, este martes cuando el secretario de Obras y Planeamiento Urbanos, Jorge González, se presentó en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante el concejal Horacio Taccone le cuestionó la falta de avances y la no incorporación en el Presupuesto 2022.

“La obra no está incluida porque no tenemos financiamiento comprometido”, respondió el funcionario en relación a pedidos formalizados ante el gobierno nacional y afirmó que este año volverán a insistir con los trámites en ese sentido.

También afirmó que del proyecto anterior quedó construida una losa y destacó que durante el año pasado se avanzó con la terminación de una ampliación concretada sobre el CAPS que actualmente funciona. Así, planteó que en caso de insistir y no volver a conseguir financiamiento nacional el objetivo del gobierno es conformar un pliego -con un proyecto a desarrollar en el primer trimestre del año- para llevar adelante “al menos una primera parte” con recursos municipales.

“Como es una obra muy grande, seguimos insistiendo con el financiamiento y de no existir vamos a impulsar una primera etapa complementaria de lo que se hizo en el CAPS”, sumó para lo cual, en caso de concretarse, dijo que enviarán los expedientes al Concejo para ser incorporados al anexo de obras del Presupuesto.