Los reclamos barriales dominaron la audiencia pública por el Presupuesto 2022

A lo largo de dos horas se escucharon, entre otros temas, reclamos al gobierno municipal por la prestación de salud y del transporte en los barrios.

(Foto: archivo / Qué digital)

Durante dos horas, vecinos y vecinas y representantes de instituciones de Mar del Plata plantearon este lunes distintos reclamos al gobierno municipal en la audiencia pública en torno al Presupuesto 2022 que se llevó adelante en el Concejo Deliberante, mientras se mantiene el debate del expediente en la comisión de Hacienda. Deficiencias en la prestación de salud y del transporte en los barrios fueron algunas de las quejas expuestas. La política cultural y la situación de la Escuela Municipal N°217 de Félix U. Camet también formaron parte de los planteos.

La audiencia publica empezó a las 10, tal como estaba previsto, y finalizó pasado el mediodía tras las distintas exposiciones realizadas en su mayoría a través de Zoom y algunas desde el propio recinto del Concejo Deliberante donde se llevó a cabo encabezada por el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, y el secretario de Economía, Germán Blanco. Al terminar el paso de vecinos y vecinas y los funcionarios dijeron que a través de los mails de cada uno responderán los reclamos puntuales realizados.

Uno de los primeros reclamos vecinales escuchados se centró en el barrio El Boquerón y apuntó contra un insuficiente servicio de salud municipal -en particular por la escasa extensión horaria y la falta de especialidades- y de transporte con pocos horarios y frecuencias.

El tema de salud volvió a estar presente en la exposición de uno de los dirigentes del gremio de profesionales de la salud, Cicop, que cuestionó la falta de avances en torno a la prometida construcción del nuevo edificio para el Centro de Salud N°2, que desde hace años funciona en un edificio prestado de un sindicato portuario sin la totalidad de los servicios que supo prestar antes de su mudanza. “La atención primaria de la salud se está dejando de lado“, acusó el dirigente.

Otro de los reclamos barriales se centró en mostrar quejas por los servicios de castraciones prestado por el área de Zoonosis municipal, debido a su falta de llegada a muchos barrios con la regularidad que lo requieren.

Desde el barrio Félix U. Camet llegaron varios reclamos con diversos expositores aunque el principal se centró en la necesidad de que se avance con una obra de ampliación de la Escuela Primaria N°17 y de la Secundaria N°217, una situación que se mantiene hace algunos años. “Los padres la quieren terminar con sus propias manos“, planteó una de las vecinas al señalar la paralización de las tareas desde 2019. Y uno de los docentes incluso advirtió que una vez que se finalice esa obra de todas maneras no será suficiente para garantizar la creciente demanda de matrícula a partir del crecimiento de población en el barrio.

Otra exposición escuchada por los funcionarios y las y los concejales fue del Observatorio Cultural, desde donde manifestaron su oposición al rumbo del área municipal. “En los dos años que lleva de gestión este gobierno y en particular la Secretaría de Cultura a cargo Carlos Balmaceda, la escucha, articulación y trabajo con la comunidad cultural no es algo que haya sobresalido, sino que al contrario los canales de comunicación que menciona tener no son reales y eso se deja ver en su presupuesto”, plantearon y señalaron que el crecimiento de la comunidad artística en la ciudad en los últimos años “es exponencial”.



EL DEBATE POR EL PRESUPUESTO 2022

El Presupuesto 2022 presentado por el gobierno asciende a $36.637 millones (el de 2021 había sido de casi $22 mil millones): Economía y Hacienda es el área que más recursos recibirá con $7.036 millones, seguida por $4.129 millones para Educación y $4.021 millones para Gobierno. Luego aparecen Obras ($3.568 millones), Salud ($3.395 millones) y el Ente de Servicios Urbanos (Emsur) ($3.300 millones).

Por su parte, la propuesta del gobierno en torno a las tasas municipales prevé un aumento del 45% en promedio y de un 48% en el caso de la tarifa de Obras Sanitarias (OSSE).

El tratamiento del expediente que contiene el Presupuesto continúa mientras tanto en la comisión de Hacienda, por donde faltan pasar algunos funcionarios para brindar su exposición como el secretario de Obras, Jorge González; el de Seguridad, Horacio García; el de Desarrollo Productivo, Adrián Cónsoli; y el titular del Ente de Vialidad y Alumbrado (Emvial), Mariano Bowden; además de la presidenta del Concejo, Marina Sánchez Herrero. También resta que pase el presidente de Obras Sanitarias, Carlos Katz, en este caso en una reunión conjunta entre las comisiones de Hacienda y Ambiente.