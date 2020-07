Montenegro: “La reactivación económica no varió la situación epidemiológica”

El intendente Guillermo Montenegro participó por videoconferencia del programa de Mirtha Legrand, conducido por su nieta Juana Viale. Habló sobre el presente de Mar del Plata y la reapertura de nuevas actividades.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro participó este domingo vía videoconferencia del programa de Mirtha Legrand, que en el marco de la cuarentena para prevenir el coronavirus es conducido por su nieta Juana Viale, y habló sobre el presente de Mar del Plata, en el marco de la reapertura de actividades, luego de que se habilitaran los deportes al aire libre y los cafés. “La reactivación económica no varió la situación epidemiológica de la ciudad”, aseguró.

En lo que fue una comunicación por teleconferencia, en el marco de la cuarentena, Montenegro habló con Juana Viale y en primera instancia se refirió a su recuperación tras la operación de cadera a la que debió someterse días atrás. Pero además, el jefe comunal brindó detalles respecto a la situación local, en especial tras la habilitación de los cafés y los deportes individuales al aire libre, pese a que Mar del Plata aún está en fase 4 y se trata de dos actividades propias de la fase 5 en la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Montenegro hizo hincapié en el trabajo conjunto entre Municipio, Provincia y Nación y destacó que todos los pasos siempre fueron consensuados. “Tengo muy buen diálogo tanto con el gobernador Axel Kicillof como con el presidente Alberto Fernández, lo mismo con el resto de los funcionarios. Vamos avanzando y nos vamos comunicado, contando qué vamos haciendo y por qué. Vamos trabajando en conjunto”, dijo.

Al respecto, recapituló lo sucedido en la ciudad durante la primera parte del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Así, aseguró que los marplatenses hicieron “una cuarentena muy estricta”. “Cumplimos a rajatabla el no salir y el cuidarnos de verdad y eso generó que siempre tuviéramos bajo control la situación sanitaria”, expuso.

Tras enumerar cómo fue el proceso de reactivación de ciertos rubros y actividades, en base a los buenos resultados epidemiológicos, el intendente reparó en la respuesta de los marplatenses como punto central a la hora de continuar avanzando en ese sentido. “Lo más importante fue cómo reaccionaron los marplatenses, tanto los que iban a los locales como los comerciantes, que con mucho orgullo no te dejaban entrar sin barbijo, sin distancia social, te ponían alcohol en gel, un trapo (con lavandina) en la entrada”, señaló.

Al ser consultado por la conductora del programa respecto a la actividad gastronómica, Montenegro aclaró que por el momento solo están habilitados para funcionar los cafés y se refirió al criterio utilizado para permitir nuevas habilitaciones. “Vamos sumando actividades y verificando la situación sanitaria. Con la foto de quince días atrás, nos preguntamos ¿hoy (eso) nos generó modificaciones en los casos?”, graficó.

Así, reparó en los nueve casos activos de coronavirus en Mar del Plata –tres de ellos autóctonos- y destacó el hecho de que todos son asintomáticos y que en la ciudad “no tenemos a nadie internado hace meses”. “Esto nos permite seguir avanzando en este camino, si seguimos manteniendo esta responsabilidad”, reflexionó.

Asimismo, Montenegro volvió a subrayar el buen diálogo entre las fuerzas políticas al referirse a la comisión creada en el Concejo Deliberante para la reactivación económica, con participación y aval de todos los bloques: “Acá no hubo una decisión de un gobierno, sino de toda una ciudad y de todas las fuerzas políticas, porque siempre dijimos que esto tiene que salir por unanimidad”.

“No es un triunfo político, es algo que se ganaron los marplatenses, lo merecemos. Con mucho orgullo los marplatenses llegamos a este lugar”, celebró concretamente respecto al servicio de cafetería y entendió también que, más allá del impacto económico, existe también un componente del tipo psicológico y social, vinculado con lo que será esta “nueva normalidad”.

“La cafetería era muy importante por lo económico y para empezar a acostumbrarnos a que esta va a ser la nueva forma de llevar adelante nuestras actividades, hasta que salga una vacuna que no sabemos cuándo va a llegar”, puntualizó, aunque aclaró también que si los resultados a nivel sanitario no son positivos, no quedará otra que hacer marcha atrás: “Si estas actividades generan brotes y situaciones complejas, vamos a tener que ir para atrás y tendrían que cerrar negocios; pero el marplatense es muy consciente y piensa permanentemente en el otro”.

Por último, y en relación a la habilitación de deportes al aire libre, Montenegro primero agradeció el respeto, la responsabilidad y el acompañamiento a las medidas por parte de los referentes de cada deporte. Y en esa misma línea, dijo ser consciente de que mucha gente “necesitaba” poder salir a hacer deporte.