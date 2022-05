Montenegro y las petroleras: “Necesitamos saber cuáles son los riesgos”

En la previa de la audiencia que se llevará a cabo en el Concejo Deliberante, el intendente dijo que “todavía falta que se informen algunas cosas”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Mientras todavía se espera la resolución de la Justicia y el gobierno nacional empezó a avanzar con un nuevo proyecto en torno a la exploración petrolera frente a la costa de Mar del Plata, el intendente Guillermo Montenegro volvió a referirse al debate que sigue abierto, reiteró la “necesidad” de “saber cuáles son los riesgos” de proyectos de explotación offshore y enfatizó: “Cualquier tipo de industria que genere trabajo yo la voy a empujar, la voy a ayudar, pero no a cualquier costo”.

En un breve contacto con la prensa mantenido en el acto por el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, Montenegro fue consultado sobre la temática teniendo en cuenta que para la semana que viene está programada una audiencia pública consultiva en el Concejo Deliberante en la que se escuchará a diversos expositores sobre la exploración y explotación petrolera.

Así, sostuvo que su opinión “es muy clara” y enfatizó: “Es importante que se sepa, pero si vos tomás una medida un 30 de diciembre a las cinco de la tarde sin que nadie sepa nada obviamente que la falta de información hace que nosotros tengamos que tomar una posición como la tomamos”. Así, hizo referencia a la resolución del gobierno nacional que el último día del año habilitó la prospección sísmica de los sectores marítimos CAN 100, CAN 108 y CAN 114, a unos 300 kilómetros de Mar del Plata.

De esta manera, teniendo en cuenta el amparo que elevó a la Justicia y del que ahora se espera una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones luego de que el primera instancia se diera lugar a una medida cautelar que frenó la iniciativa, Montenegro planteó: “Hay información que fue llegando, hay información que falta. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el riesgo? Si hay un riesgo, ¿cómo se va a mitigar? Esas son las preguntas que merecemos los marplatenses que nos respondan”.

Asimismo, afirmó que esa postura “no pasa por estar a favor o en contra” y sumó: “Yo tengo la responsabilidad de ser el intendente de una ciudad como Mar del Plata y que cualquier tipo de industria que genere trabajo yo la voy a empujar, la voy a ayudar, ahora no a cualquier costo. Y si tiene algún costo los marplatenses necesitamos saber cuál es y cuáles son los riesgos. Y si con la información esos riesgos se mitigaron, bien. Y si pueden haber aumentado, mal”.

Finalmente, insistió en que si bien se espera una resolución judicial al respecto, “todavía falta que se informen algunas cosas”. “Seguiremos esperando”, remarcó.

Desde hace meses y más allá de la discusión judicial y social en Mar del Plata, el gobierno nacional se muestra confiado con el avance de otro proyecto, la perforación del pozo “Argerich 2” que, la semana pasada semana, cumplió el primero de los pasos previstos de “participación” de la ciudadanía en el camino a su aprobación.

Teniendo en cuenta la oposición al método de exploración sísmica y los cuestionamientos a las instancias de participación ejecutadas, casi en paralelo el gobierno cambió su estrategia e inició un camino administrativo -con nuevas instancias de participación pública- para la aprobación de otros dos proyectos. Por un lado, la exploración sísmica del bloque CAN 102 (a realizar por YPF) y otro proyecto sobre el CAN 100 (bloque marino de 15.012 km2 de superficie ubicado a 315 km de Mar del Plata), pero esta vez no mediante exploración sísmica sino por una “perforación exploratoria”.