Presentan un proyecto para duplicar el piso del impuesto a las ganancias

Lo presentó el sindicalista Sergio Palazzo en la Cámara de Diputados. El cálculo apunta a llevar el mínimo no imponible a más de 600 mil pesos.

Cuando el debate por el impuesto a las ganancias sumó polémica en el marco del tratamiento del Presupuesto 2023 del gobierno nacional, desde el Frente de Todos buscan duplicar el actual piso del tributo: un proyecto del diputado y sindicalista Sergio Omar Palazzo busca llevarlo a más de 600 mil pesos.

Según la última actualización del impuesto -regulado por la ley 27.617 y aplicado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)- anunciada semanas atrás por el ministro de Economía Sergio Massa, el mínimo no imponible, es decir, los salarios que no pagan ganancias- pasaron a ser aquellos que perciben hasta $330 mil pesos.

Sin embargo, las discusiones al respecto no afloraron sino hasta la discusión del Presupuesto 2023 y el intento fallido de quitar a los trabajadores del Poder Judicial -no solo a magistrados y magistradas- entre los rubros exceptuados.

En paralelo, además, se dieron reclamos en busca de esa excepción por parte de algunos gremios cuyos salarios, principalmente por la estacionalidad o el riesgo que implican, perciben salarios altos. Ese es el caso de los gremios portuarios.

Al respecto, en los últimos días Capitanes de Pesca lanzó una advertencia: podrían no comenzar la próxima temporada de calamar en verano y la de langostino en el sur si no reciben soluciones en torno a la problemática, por la que incluso reconocen aceptan cobrar cada vez más porcentajes del salario de manera informal para no tener que pagar el tributo.

Es en ese marco que se inscribe el proyecto presentado por el sindicalista bancario, uno de los sectores de mejores salarios: Palazzo busca llevar el mínimo no imponible en salario bruto a un equivalente a 10 salarios mínimos (en agosto era de 47.850 pesos) o a cinco canastas básicas total de un hogar de cuatro integrantes (en agosto era de 95.340 pesos). “Esto pondría en situación de exceptuado de pagar ganancias a salarios hasta 641.070“, graficó el diputado utilizando cálculos actuales.

El proyecto, explicó, prevé cambiar las escalas y también que se exima de pagar ganancias a jubilaciones y pensiones. A su vez, se propone aumentar los conceptos salariales exentos agregando antigüedad, adicional por función o responsabilidad jerárquica, adicional por turno, por zona desfavorable, bonificiaciones y gratificaciones, entre otros puntos.

Además, prevé que el monto se ajuste mensualmente en función del coeficiente de la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y que la ley entre en vigencia y tenga efectos “a partir del periodo fiscal iniciado el 1° de enero de 2022 inclusive”.

En su fundamentación, Palazzo sostiene que el proyecto busca “lograr un alivio a las y los trabajadores y jubilados que pagan este tributo” y que busca “un impuesto progresivo, basado en el principio constitucional de capacidad contributiva”.

Además, consideró que “el salario no es ganancia” y que el tributo “no fue pensado para que los trabajadores lo paguen”. “En 1973 se incluyó el salario con el exclusivo fin de evitar la evasión fiscal: pues los dueños de muchas empresas simulaban sus ganancias en las remuneraciones de sus directivos”, recordó e insistió en que “la progresividad debe ser una característica del sistema tributario“.