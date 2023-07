Proponen un “plan de apoyo” municipal para las lanchas amarillas de Mar del Plata

Desde una perspectiva de biodiversidad, referentes de la Fundación Fauna Argentina elevaron una propuesta para que se trate en la comisión especial del Concejo Deliberante.

(Foto: archivo / Qué digital)

En el marco de la preocupación planteada desde distintos sectores productivos y políticos ante la “desaparición” de las lanchas amarillas de la Banquina del Puerto de Mar del Plata, Juan y Julio Lorenzani, reconocidos referentes de la Fundación Fauna Argentina, elevaron un proyecto para la creación de un plan municipal de apoyo a esa flota para que se ponga a consideración de la comisión especial conformada para evaluar su presente. En detalle, en qué consiste el plan para revitalizar la actividad de las “lanchitas”.

Desde hace años que la Fundación lleva adelante tareas de conservación de la biodiversidad existente en el Puerto de Mar del Plata y, como tal, están en contacto permanente con la flota de buques de pequeño porte dedicados a la pesca costera desde los orígenes de la actividad, pero quienes desde hace años experimentan una crisis que tiende a la desaparición de esa actividad económica.

Atentos a esta situación, para los integrantes de la Fundación la existencia de ese modo de pesca -siempre bajo prácticas controladas y sustentables- representa una vía para mantener el equilibrio ambiental de las especies que habitan la costa marplatense, considerando que detrás de su desaparición podría llegar una depredación aún mayor de los recursos costeros, por ejemplo, a través de buques de mayor porte. Por eso, decidieron involucrarse y presentar una iniciativa en el Concejo.

“Las causas de la grave situación por la que atraviesan responden a una secuencia: primero fueron los barcos fresqueros y de altura, con los que le fue imposible competir; después llegó el aumento del gasoil; y hace poco el requerimiento de implementar el sistema de monitoreo satelital, que no les permitirá desplazarse más allá de las 15 millas estipuladas. Si la caballa, la anchoíta o las corvinas están fuera de ese radio, no podrá atraparlas. El problema es que en la costa ya casi no hay pescado, porque las flotas más grandes capturan mar adentro las especies que tradicionalmente eran exclusivas de ellos”, narraron desde la Fundación al momento de presentar una fundamentación sobre el contexto actual de la pesca costera.

En ese sentido, sostienen que de la conservación de la biodiversidad del medio marino “depende la sustentabilidad de la actividad pesquera y, por lo tanto, de una parte de la producción local y sus correspondientes fuentes de trabajo”, pero que ese medio de supervivencia “está en peligro por la irracionalidad de maximizar las ganancias de modo cortoplacista”, ya que las grandes embarcaciones incumplen con los cupos posibles de pesca de las especies.

Desde el espacio, de todos modos, también reconocen la faceta del sector que fue destacada al momento de poner en funcionamiento la comisión especial: su valor en términos de patrimonio cultural y turístico de la Banquina Chica.

En ese sentido, plantearon que la Municipalidad “debe estar a la altura” y adoptar acciones dentro de sus competencias mientras se solucionan cuestiones de fondo como medidas correctivas de explotación del recurso por parte de autoridades pesqueras. Así, plantearon como alternativa viable que -hasta recuperar el caladero- se haga más redituable la incorporación de valor agregado en tierra con el mismo nivel de capturas moderado, o bien habilitar para las lanchitas la venta directa de pescado en la banquina.

A partir del contacto permanente con los pescadores, y a partir de antecedentes similares, decidieron desde la Fundación elevar la propuesta al Concejo Deliberante y ponerla a consideración también de la comisión especial que se conformó sobre el tema. La propuesta ya ingresó en el Concejo Deliberante y se espera sea tratada en diversas comisiones: Industria, Ambiente, Obras, Turismo, Legislación y Hacienda.

EL PLAN DE APOYO A LANCHAS AMARILLAS: EN QUÉ CONSISTE

La propuesta es extensa en comparación a otras normas de orden municipal: contiene 39 artículos separados entre el objeto de la misma, los objetivos particulares, un capítulo para comercialización del pescado fresco, otro para la promoción del consumo de pescado, un cuarto punto para la “valorización patrimonial”, entre otras acciones de apoyo.

Por ejemplo, como parte del plan de apoyo se propone dejar atrás la prohibición vigente (según la Ordenanza N° 12277) y habilitar a la Sociedad de Patrones Pescadores a coordinar la venta de “pescado fresco” capturado por las lanchas amarillas y procesados para su venta en la banquina y sin sufrir procesos de congelamiento previos, dentro de las 24 horas de sus desembarcos.

Para ello, además, se deberá solicitar al Consorcio Portuario un espacio cercano para concretar la comercialización. Asimismo, para evitar conflictos con la zona comercial de la Banquina, plantearon que ese espacio no deba estar a menos de 200 metros de un comercio del rubro pescadería.

En lo que respecta a las normas sanitarias, aclaran que las vigentes -en torno al envasado, la manipulación, la cadena de frío y su transporte- deberán cumplirse.

Por otro lado, proponen que el Municipio promueva públicamente la comercialización y consumo de pescado fresco, ya sea informando días, horarios y lugares habilitados para tal fin, como también entregar información sobre los beneficios de su consumo y preparaciones. En ese sentido, propusieron la realización de una “Semana Gastronómica del Pescado”, como una acción de promoción institucional de la misma junto a empresarios gastronómicos.

A su vez, entre otras acciones de apoyo, proponen que la Municipalidad exima del pago de los derechos por venta ambulante, por ocupación de vía pública, por habilitación de vehículos y transporte y de toda obligación prevista en las ordenanzas fiscal e impositiva vigentes. De la misma manera, plantean que continúen eximidos del pago de un canon por licencia de pesca y de limpieza de dársena y de uso del puerto “en función de la continuidad de la situación de Emergencia Pesquera”.

En ese sentido, también proponen que las autoridades municipales apoyen de manera institucional la necesidad de no habilitar para pesca costera a otro tipo de embarcaciones, ya sean menores o mayores, dentro de la zona habitual de trabajo de las lanchas amarillas.

En términos de patrimonio cultural y turístico, el artículo 22° propone declararlas bienes “De interés patrimonial por su valor histórico-simbólico-social” y, en ese marco, impulsar desde el gobierno local acciones de promoción y articulación con instituciones educativas. También, proponen que el Ente de Turismo (Emtur) “revalorice” las lanchas amarillas “como recurso turístico de primer orden” y que se realicen visitas guiadas a las lanchas y al museo del Hombre del Puerto “Cleto Ciocchini”, junto a la Sociedad de Patrones Pescadores.

Asimismo, se impulsa que el gobierno local otorgue “créditos accesibles” a los pescadores costeros a través de bancos estatales para promover exclusivamente el mantenimiento y equipamiento de los navíos. También, que se “jerarquice” la Fiesta de los Pescadores y que se analice la integración o interrelación con la fiesta Nacional del Mar.