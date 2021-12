Siniestros viales: la oposición pide a Montenegro “voluntad política de controlar”

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Tras la sucesión de siniestros viales con heridos y víctimas fatales y luego de los anuncios realizados hace dos semanas por el gobierno municipal, desde el bloque opositor del Frente de Todos cuestionaron que “no hay voluntad política de controlar” y señalaron que en el Concejo Deliberante esperan informes sobre la cantidad de alcoholímetros disponibles y de agentes para realizar operativos.

A dos semanas de los anuncios del gobierno en materia de seguridad vial como el regreso del sistema para realizar multas al detectar infracciones a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) -que se inició la semana pasada- y la proyección de cerrar un convenio para volver a poner en marcha el sistema de fotomultas, desde el bloque opositor consideraron que “el tránsito de Mar del Plata es un caos y Montenegro no hace nada”.

Este jueves fue la primera jornada de detección de infracciones de tránsito con las cámaras del COM.

El concejal Vito Amalfitano salió a hablar de la situación respecto al tránsito y os siniestro viales, apuntó que la problemática “no se arregla con conferencias de prensa del intendente” y cuestionó los últimos anuncios realizados: “Quedan en la nada porque el vecino y la vecina padecen todos los días nuevos hechos de tránsito que muestran que no hay gestión. Esto se nota porque muchos de los accidentes son causados por conductores que no hubieran pasado los controles de alcoholemia de haber existido”.

En ese sentido, el edil afirmaron que semanas atrás elevaron al Concejo Deliberante un proyecto de comunicación por medio del cual buscan que el Ejecutivo informe la cantidad de alcoholímetros con los que cuenta el Municipio, el número que prevé incorporar para la temporada y cuántos agentes de tránsito serán designados para esa tarea.

“Vamos a pedir informes sobre las nuevas promesas del Ejecutivo porque no vamos a permitir que este tema pase desapercibido desde el Concejo”, remarcó el concejal y enfatizó: “Si estas promesas no tienen de fondo la voluntad política de controlar, no sirven. Es necesario que Montenegro nos diga cómo piensan encarar el problema para darle respuestas reales a las y los marplatenses y batanenses, en especial con la llegada de la temporada”.