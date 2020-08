Bazares tomados: el lunes, la empresa haría una propuesta para destrabar el conflicto

Lo que queda de DecorCasa, uno de los cuatro bazares en cuestión. (Foto: Qué digital)

Este sábado se cumplirá la décima noche de tomas en las empresas de bazar y decoración que están siendo ocupadas por sus trabajadores en Mar del Plata ante el riesgo inminente de cierre y despidos. Desde la patronal, no obstante, adelantaron que este lunes presentarán una propuesta para destrabar el conflicto ante el Sindicato de Empleados de Comercio, al tiempo que negaron parte de las acusaciones de los empleados.

El jueves 30 de julio empezó la toma de tres locales dedicados a la venta de diferentes artículos de bazar y decoración pertenecientes a la familia Lorenzo. Se trata de “Paseo Güemes” (Güemes 2630), “Deco & Bazar” (Constitución 6078) y “Bazar Express” (Avenida Luro 3468), los cuales de día permanecen abiertos al público administrados por sus veinte trabajadores, quienes por la noche se quedan en las instalaciones.

El conflicto se inició tras el cierre de DecorCasa, la cuarta sucursal de la empresa en Mar del Plata, producida hace un mes y medio, y frente al temor de nueva reducción de personal ante el inminente cierre de al menos uno de los otros tres comercios, puntualmente “Bazar Express”, lo cual afectaría la continuidad de unos 14 trabajadores.

En diálogo con Qué digital, Bruno Lorenzo, uno de los dueños, aclaró en virtud de lo denunciado previamente por los trabajadores, que el Ministerio de Trabajo aún no tomó intervención y, por lo tanto, no fueron citados a una conciliación con el Sindicato de Empleados de Comercio.

Al respecto, Lorenzo añadió que “se está buscando una solución en conjunto con el sindicato, no es que no hay negociación”. En esos términos, adelantó que el lunes hará una propuesta formal al gremio para intentar destrabar la toma.

En ese sentido, se refirió el reclamo de los trabajadores sobre la “falta de respuestas”: “Hay permanentemente diálogo y búsqueda de una solución. Obviamente la respuesta no es la que ellos pretenden, pero no es que no haya respuestas”, sostuvo.