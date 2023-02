Chapadmalal: denuncia de falta de atención y nuevos reclamos por la ambulancia

Tras el conflicto por la quita de la ambulancia del CAPS y su restitución parcial, un reclamo y pedidos de sociedades de fomento y organizaciones.

(Foto: archivo / Qué digital)

Ante una nueva denuncia por falta de atención en la zona sur de la ciudad, agrupaciones vecinales volvieron a cuestionar que el “sistema municipal de salud no da respuesta” pasados algunos años del reclamo para que se restituya de manera definitiva la ambulancia que fue quitada del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Chapadmalal en julio de 2020 y que algunos meses después, a partir de la movilización vecinal, pasó a estar emplazada en la zona pero en la delegación municipal, a unos ocho kilómetros del CAPS.

A través de un comunicado firmado por sociedades de fomento de barrios de la zona sur del distrito, vecinos y organizaciones sociales, se conoció esta semana una nueva denuncia por la atención de las emergencias en la zona de Chapadmalal.

Concretamente, aseguran que una vecina sufrió un “accidente doméstico grave” por el cual afirman que perdió una cantidad importante de sangre y que, luego de la falta de atención en la línea 107, decidieron llevarla “en estado de desvanecimiento” hasta la delegación municipal donde está emplazada desde el conflicto de 2020 la ambulancia del SAME por orden de la secretaria de Salud, Viviana Bernabei.

Sin embargo, a pesar del estado de la mujer, aseguran que no consiguieron la atención necesaria en la delegación ni siquiera un trasladado, por lo que quienes la acompañaban decidieron llevarla por sus propios medios hacia una clínica privada.

“Luego de pagar el costo de la atención por guardia, nos preguntamos: ¿con qué finalidad se aposta una unidad de traslados del sistema de atención primaria de salud, si no sirve para atender y trasladar?”, cuestionaron a través del comunicado. Y apuntaron: “¿Qué sentido tiene llamar al 107 si sólo a veces atienden y cuando lo hacen no hay una respuesta efectiva de atención al paciente?”.

Además de lo que hace a las emergencias, las organizaciones también denunciaron el estado estructural del sistema sanitario municipal: “Falta de atención en especialidades, los turnos que no llegan, la aplicación que no sirve, el 107 que no atiende, las guardias sin doctores ni pediatras, las ambulancias que no trasladan, todo nos invita a decir basta Montenegro, basta de vaciamiento“.

El comunicado fue firmado por la Sociedad de Fomento Playa Lobos, la Sociedad de Fomento Acantilados, Sociedad de Fomento Playa Serena, el Colectivo Faro de la Memoria, Evita Obrera, Foro de Chapadmalal, Asamblea de Colonia, el Merendero Amigos de la Vida (Playa Serena) y la Casita Cultural y de la Memoria “Miguel Ángel Lescano”, entre otros.