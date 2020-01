Confirmaron que El Boquerón y La Polola tendrán una línea de colectivos local

Tras los reclamos de los vecinos, finalmente desde el Municipio les confirmaron que Batán SRL tendrá los recorridos que desde la semana próxima serán una alternativa a Costa Azul.

(Foto: archivo / Qué digital)

Como hicieron regularmente y cada vez con más intensidad en los últimos seis meses, este miércoles los vecinos y vecinas del Boquerón y La Polola habían organizado un corte de ruta para exigir un transporte público local que rompiera con el monopolio de Costa Azul. Sin embargo, una promesa de una reunión con las autoridades municipales lo desactivó y finalmente este jueves se confirmó lo que tanto pidieron: desde la semana que viene comenzará a funcionar la línea Batán SRL en los barrios más alejados de la Ruta 88.

Durante años, los vecinos no tenían de un transporte público local, y su única vía de comunicación con el centro de Mar del Plata era la línea provincial El Rápido del Sud, con un precio muchísimo más elevado al servicio municipal y, con el traspaso a Costa Azul, con aumentos sucesivos que despertaron la organización de los vecinos para tener una alternativa. Pero además de costos más altos, no podían hacer uso de las tarifas subsidiadas por no poseer el sistema SUBE.

Tal es así que desde que se movilizaron, en paralelo a la lucha por el boleto estudiantil que les quitó la empresa de Juan Inza, Costa Azul, empezaron cada vez más a pasearse por los pasillos de la Municipalidad y del Concejo Deliberante buscando respuestas, y tal es así que a pesar del cambio de gestión, en pocas semanas consiguieron lo que estuvieron buscando, como mínimo, desde mayo del 2019.

En una reunión celebrada este jueves con autoridades de la Subsecretaría de Movilidad Urbana, como su titular Dante Galván, junto a los empresarios de Batán SRL, los vecinos recibieron la noticia: desde la semana que viene aunque sin día de inicio confirmado, comenzará a funcionar la línea 720.

Según pudo saber Qué digital, la frecuencia inicial y con horarios a confirmar, será cada una hora. El recorrido alcanzará por la Ruta 88 el kilómetro 19, y pasará en primer lugar por un sector que también estaba incomunicado como Las Lomas, luego pasará por Batán, El Boquerón y luego finalizará en La Polola. De cara al centro, cruzará las mismas calles que la 720.

La próxima semana, las autoridades se comprometieron a entregar los horarios a los vecinos de los barrios y, al menos en principio, habrá un servicio por hora que alcance el sector beneficiado. Los horarios, no obstante, irán “adaptándose en el correr del tiempo según el uso”, informaron los vecinos.