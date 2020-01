El lunes empiezan a funcionar los colectivos locales en El Boquerón y La Polola

Tras los reclamos de los vecinos y el acuerdo con los funcionarios, desde el gobierno confirmaron que funcionarán desde las 5 de la mañana hasta las 0.20.

(Foto: archivo / Qué digital)

Tras el reclamo de los vecinos mantenido con mayor intensidad desde mayo del año pasado y luego del acuerdo alcanzado días atrás, el gobierno municipal confirmó que a partir del lunes comenzarán a funcionar los colectivos locales -de la empresa Batán SA– en los barrios más alejados de la Ruta 88: El Boquerón y La Polola. Los servicios se prestarán en la zona desde las 5 de la mañana y hasta las 0.20.

Durante años, los vecinos de El Boquerón y La Polola no tenían de un transporte público local, y su única vía de comunicación con el centro de Mar del Plata era la línea provincial El Rápido del Sud, con un precio muchísimo más elevado al servicio municipal. Con el traspaso concretado en mayo pasado a la firma Costa Azul, los aumentos sucesivos despertaron la organización de los vecinos para tener una alternativa. Además de costos más altos, no podían hacer uso de las tarifas subsidiadas por no poseer el sistema SUBE.

Tras numerosos reclamos -en paralelo a la lucha por el boleto estudiantil que les había quitado la empresa Costa Azul de Juan Inza- finalmente la semana pasada se llegó a un acuerdo con las autoridades de la Subsecretaría de Movilidad Urbana, a cargo de Dante Galván, junto a los empresarios de Batán SA.

Y este viernes desde la dependencia anunciaron que los servicios de las líneas 715 y 720 comenzarán a funcionar el lunes en esa zona.

“Esta será la primera vez que esa zona tenga servicio urbano, donde los habitantes de La Polola y El Boquerón podrán usar la tarjeta SUBE como el resto de las líneas”, señalaron desde el gobierno.

Según detallaron, el servicio funcionará desde las 5 de la mañana y se extenderá hasta las 00.20, con un 75% de frecuencia los sábados y un 50% los domingos.

A partir del lunes, tras el consenso logrado por esta Subsecretaría, con directivos de la Empresa Batán S.A. y vecinos de la zona, comenzarán a circular las unidades hasta El Boquerón y la Polola. Estos son los horarios previstos de lunes a viernes. A partir del lunes, tras el consenso logrado por esta Subsecretaría, con directivos de la Empresa Batán S.A. y vecinos de la zona, comenzarán a circular las unidades hasta El Boquerón y la Polola. Estos son los horarios previstos de lunes a viernes.#TenemosTodo pic.twitter.com/CqQ9qMGCGr — Movilidad Urbana MGP (@mgp_urbana) January 17, 2020

“El servicio es definitivo y trabajarán desde el lunes. Será una extensión de la línea y no deberán hacer un trasbordo para llegar a tomar el 715 o el 720. Este gente nunca dispuso de un transporte municipal y urbano y con la SUBE podrán llegar a Batán y Mar del Plata. Para ellos es una ventaja muy grande”, expresó Galván.