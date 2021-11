Déficit de taxis y remises, a semanas de la temporada: “Vamos a tratar de revertir esto”

Desde la Sociedad de Conductores de Taxis prevén alcanzar los 1.800 choferes para el mes de diciembre. En tres semanas se incorporarían los primeros conductores capacitados por la Municipalidad.

(Foto: archivo / Qué digital)

A pesar de que progresivamente fueron aumentando la cantidad de personal -principalmente en el turno noche-, la falta de taxis en Mar del Plata se evidenció una vez más tras un fin de semana largo con gran concurrencia de turistas en la ciudad. Esto no fue ocultado por los trabajadores del sector ya que confirmaron que todavía se mantienen las “falencias en la actividad”, aunque mantienen como objetivo que en diciembre haya una cifra similar de vehículos en la calle a los niveles de prepandemia.

El déficit de taxis originado por la pandemia y la falta de conductores, algo que quedó evidenciado principalmente desde que comenzaron a habilitarse actividades después de estrictas restricciones, es un problema para quienes eligen o están obligados a utilizar estos servicios de transporte. Y aunque desde la Municipalidad abrieron tres capacitaciones para aspirantes a choferes, aún no se pudieron realizar incorporaciones.

“Fue un fin de semana largo con mucha gente. El sábado a la noche en relación al sector juvenil y nocturno estuvimos como en enero y febrero del 2020 (prepandemia), con muchísima gente moviéndose en toda la zona de Playa Grande. Desde ya, nosotros sabemos que todavía no hemos podido recuperar la estructura de la temporada de verano del 2020. Igualmente algo mejoramos porque un porcentaje de titulares pasamos a trabajar durante la noche pero evidentemente las consecuencias de la pandemia todavía se notan en distintas actividades”, comentó a Qué digital Raúl Vicente, titular de la Sociedad de Conductores de Taxis.

En lo que fue el fin de semana largo en Mar del Plata, el trabajador del volante calcula que en el turno noche trabajaron entre 1.000 y 1.200 vehículos, cifras que aunque mejoraron con respecto a las últimas semanas, aún están alejadas a la estructura de 1.800 a 2.000 trabajadores de taxis en circulación durante la temporada de verano del 2020.

Con estos datos, el propio Vicente no escapa a la realidad. “Hay falencias en nuestra actividad, pero tenemos un mes para que comience la temporada de verano en la que vamos a tratar de revertir esto y una de las formas son los cursos de capacitación que hace la Municipalidad. En total habrá unos 200 conductores que pueden ir al sector de taxis y remises”, confesó.

Con respecto a los cursos de capacitación, Vicente informó que recién recibieron los certificados la primera tanda de 30 a 40 personas, y ahora éstos tendrán que rendir un examen para recibirse de conductores profesionales. Estos serían los primeros en tener los carnets profesionales para que a partir de la segunda quincena de diciembre ya puedan trabajar en un vehículo.

“Además, en este momento se está realizando el segundo curso y se nos informó que en la primera quincena de diciembre se va a hacer un tercer curso de 15 días y ya hay más de 100 anotados“, adelantó, aunque agregó que también faltan vehículos: “Hacen falta unos 500 autos más dando servicio y eso es uno de los objetivos que nos proponemos para la próxima temporada de verano”.

A su vez, Raúl Vicente expresó que no solo los taxis brindan limitada prestación: “Quiero remarcar que no solamente fue escaso el servicio de taxis sino también el de los colectivos. Nos dimos cuenta porque muchos de los viajes que realizamos fue a partir de gente que esperaba en la parada de micros y que tras una hora de espera, no pasaban y nos paraban a nosotros”, manifestó.