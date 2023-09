Denuncian y piden investigar a empresa de turismo que estafó a marplatenses

Más de 500 personas de distintas localidades son las damnificadas por la empresa “Sin Escala”. Empezó a intervenir el Ministerio de Turismo.

(Foto: archivo / Qué digital)

Más de 500 personas, entre ellas algunas marplatenses, denunciaron en las últimas semanas haber sido estafadas por las empresa de turismo “Sin Escala” y piden al Ministerio de Turismo de la Nación que investigue el accionar fraudulento de la firma que, según expusieron, vendía paquetes turísticos de manera online y luego reprogramaba o cancelaba viajes hasta que finalmente presentó la quiebra. En los últimos días, comenzaron a recibir citaciones por parte del Ministerio para realizar audiencias virtuales.

Según detallaron a través de un comunicado, la contratación a la empresa (con sedes en Pilar y Dolores) se dio a través de las redes sociales en donde, tras solicitar detalles de los paquetes turísticos que ofrecían, un vendedor designado se ponía en contacto con la persona para brindarle información sobre las fechas, destinos y valores.

Luego, una vez concretada la compra, la empresa emitía vouchers con los códigos aéreos y los hoteles correspondientes. Sin embargo, en muchos casos, las y los compradores se encontraron con reprogramaciones o cancelaciones “generando situaciones de angustia e incertidumbre entre los clientes”.

Una de las compradoras fue la periodista marplatense María José Garufi, quien aseguró a Qué digital que fueron afectadas al menos dos parejas y dos mujeres de Mar del Plata. En su caso, tenía un viaje programado a las Cataratas del Iguazú (Misiones) y si bien figuraban correctamente los tickets de vuelo con la aerolínea Flybondy, “Sin Escala” no había pagado el hospedaje del hotel.

“En mi caso en particular los vuelos están pagos. Lo que no pagaron fue el hotel y el servicio de transfer (traslado), que a groso modo del neto del viaje representa $80 mil. Me ha escrito gente de Córdoba que les dieron códigos que no existen, pero hay de todo, gente de Mar del Plata que quedó varada en Buenos Aires, varados en Cuba y gente que pagó dos mil dólares y nada de lo que les dieron es válido, ni siquiera llegaron a darles los vouchers“, aseguró.

Según denunció el grupo de personas estafadas, desde enero del año anterior la empresa mantenía el mismo modus operandi ya que “hubo damnificados que iniciaron acciones legales y denuncias al Ministerio de Turismo, que minimizó la situación”, sostuvieron. Al menos hasta los últimos días, acusaban al organismo nacional ya que continuaba habilitada la matrícula de la empresa.

De todas maneras, parte de la denuncia del grupo apunta también a la presentación de la quiebra por parte de la firma. Según su reconstrucción, fue el 4 de septiembre cuando la empresa presentó ante el Juzgado Civil y Comercial de Dolores un concurso preventivo para “no responsabilizarse por la comisión de los hechos ilícitos”.

“Tres, cuatro días antes de decretar la quiebra, estaban intentando agregar cosas a los paquetes turísticos que habíamos comprado. Hubo gente a la que le estuvieron cobrando hasta el mismo 30 de agosto”, sostuvo María José.

Ttras haber presentado denuncias e incluso haber iniciado acciones legales según el caso en particular, las y los damnificados comenzaron a recibir en los últimos días citaciones por parte del Ministerio de Turismo para audiencias virtuales pautadas para fin de septiembre.