A semanas del cierre tradicional del ciclo escolar, y ante la expectativa de alcanzar alguna forma limitada de regreso a las aulas para volver a relacionarse entre compañeros y compañeras, Qué digital conversó con estudiantes de sexto año del secundario para saber cómo transitaron su último año en la escuela, un año que estuvo atravesado por la pandemia de coronavirus. Los rituales tradicionales en cuanto al viaje, la campera y la organización de la fiesta no se dieron como estaba planeado y “la incertidumbre” se volvió una constante en un ciclo lectivo que –aún sin certezas- podría terminar de completarse en abril del 2021.

El regreso a las aulas, con limitaciones, en algunos sectores del país y de la provincia con baja circulación de coronavirus se transformó en las últimas semanas en uno de los debates instalados y lentamente en una realidad, en la que la incertidumbre sobre a qué otros distritos podrá alcanzar la medida se mantiene, tal como sucede en Mar del Plata, donde recientemente un grupo de concejales presentó un proyecto que busca pedirle formalmente al gobierno provincial que autorice el regreso de las clases presenciales para los últimos años de las escuelas primarias y secundarias de Mar del Plata con los protocolos correspondientes.

Hasta ahora, en la Provincia hay 26 de los 135 municipios con “riesgo bajo” en los que lentamente se empiezan a reanudar actividades presenciales. “La presencialidad hoy abarca a más de 10 mil estudiantes en encuentros de 90 minutos, con grupos que no superan los 10 estudiantes y con aulas que están ventiladas y bajo estrictos protocolos”, definió en las últimas horas la ministra de Educación bonaerense, Agustina Vila.

En este contexto, mientras tanto, las y los estudiantes que cursan el último año del secundario atraviesan por estos días sus últimas semanas del ciclo de forma virtual. “La pandemia nos atraviesa de diferentes formas. Como estudiantes nos perjudica en muchos sentidos: económicamente, socialmente y mentalmente“, explicó Badillos quien resaltó la constante desvalorización de la salud mental de los adolescentes.

Por otro lado, la estudiante señaló que la virtualidad llevó en numerosos casos a la deserción escolar, algo que también han evidenciado las y los profesores que dictan clases en el último año del secundario. “Dentro de mi curso hay casi un 50% de deserción escolar: hay chicos que no están participando porque tienen que salir a trabajar, no tienen espacio dónde estudiar, no tienen conectividad o no se sienten bien”, aseguró.