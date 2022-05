Escuela N°515: avanza la búsqueda del edificio propio y piden la jornada completa

Después de haber dado con un espacio, la comunidad educativa espera el avance del expendiente y reclaman al Consejo Escolar que se cumpla la jornada escolar completa.

(Fotos: archivo / Qué digital)

Luego de los distintos reclamos encabezados por la comunidad educativa de la Escuela Nº515 dirigidos al Consejo Escolar y a las autoridades provinciales para la búsqueda de un edificio propio -dado que la escuela funcionaba en un PH-, finalmente la comunidad educativa dio con un nuevo edificio y, a la espera de que se formalice su adquisición, piden que se extienda la jornada escolar: “Los chicos perdieron mucho tiempo. Con la media jornada siguen perdiendo horas“, apuntó Micaela, madre de la comunidad educativa en diálogo con Qué digital.

La Escuela Especial N°515, la única estatal para niños y niñas sordos e hipoacúsicos en Mar del Plata, funcionaba en una casa (un PH) en condiciones edilicias precarias: sin espacio suficiente, con rejas en las habitaciones que se utilizaban como aulas, sin un sistema de luces para las y los estudiantes sordos y sin descarga en los baños. Luego de que la comunidad educativa hiciera público el reclamo ante el Consejo Escolar, y luego de la promesa de conseguir un edificio propio, las y los alumnos fueron derivados a distintas instituciones para que pudiesen continuar con su escolarización mientras esperaban el propio espacio.

No obstante, las problemáticas no terminaron allí. Es que según denunciaba la comunidad educativa a Qué digital en marzo, las instituciones a las que fueron derivados las y los niños no estaban adecuadas a sus necesidades. A esa problemática, también se sumaron diversos conflictos como la interrupción del servicio de combis escolares y viandas con una alimentación deficiente.

Sin embargo, la Escuela N°515 encontró un edificio propio luego de que, en conjunto con el Consejo Escolar, elevaran un pedido abierto en la búsqueda de un espacio para alquilar que cumpliese con las características que necesitaban teniendo en cuenta que concurren alrededor de 117 chicos y chicas distintas zonas de Mar del Plata como Chapadmalal, Sierra de los Padres y Camet.

“Nos llegó la propuesta de un lugar que tenían para alquilar y con los arquitectos vimos que era potable, que nos convenía, porque tenía que ser un lugar céntrico al que lleguen los colectivos para que los chicos puedan llegar a la escuela. Además, en la escuela enseñan lenguaje de señas y abarca todo Mar del Plata. Con esas características que buscábamos nos llegaron varios lugares. Se eligió uno y se mandó el expediente a La Plata. Ahora estamos a la espera”, sostiene Micaela en relación al trámite administrativo a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación.

Más allá de ese significativo avance, el reclamo actualmente se centra en la recuperación de las horas perdidas. Por eso impulsan una mesa de trabajo con el Consejo Escolar para lograr que las y los chicos tengan una jornada completa y no media ya que “perdieron mucho tiempo y continúan perdiendo horas”, advierten.

Respecto a las viandas que enviaba Consejo Escolar, que fueron calificadas como “inhumanas” por la comunidad educativa, las y los alumnos podrán acceder a partir de la semana que viene al comedor que funcionará en la Escuela Nº58 aunque “es una solución atada con alambre”, según describe Micaela. Una solución que complica a los padres ya que el traslado corre a cuenta de ellos con chicos que se tienen que movilizar “solos o caminando en colectivo cuando muchos no saben cómo hacerlo”.

“Es una situación complicada. Hubo chicos que no estuvieron yendo a la escuela simplemente porque el padre no podía ir, volver, ir, volver. Y quedarte en el centro generaba que no puedas trabajar. La situación que atravesamos es compleja en todo sentido. Ahora estamos a la espera de la respuesta de La Plata y de la mesa de trabajo que nos vienen posponiendo hace tres semanas para conseguir la jornada completa”, sintetizó una de las madres que dio a conocer la situación meses atrás.