Familiares de víctimas de siniestros viales pidieron justicia y prevención en el Municipio

Se concentraron en avenida Luro e Yrigoyen, con reclamos a la Fiscalía de Delitos Culposos y a la Municipalidad en términos de seguridad vial.

(Fotos: Qué digital)

Los siniestros viales son un flagelo que día a día suma más víctimas y, también, más pedidos de justicia y de acciones concretas para prevenirlos. Con esos pedidos puntuales direccionados principalmente a la Fiscalía de Delitos Culposos y a la Municipalidad, familiares de víctimas se concentraron en avenida Luro e Hipólito Yrigoyen.

La imagen se repite: la foto de un ser querido y el pedido expreso de justicia de quienes en algún momento tuvieron que pintar una estrella amarilla en alguna de las transitadas calles de la ciudad. Los casos son numerosos, y muchos de ellos se encontraron este viernes frente al palacio Municipal.

Uno de ellos fue el de Tiziano Bianculli. El joven perdió la vida tras un choque entre la moto que manejaba y un camión de recolección de basura perteneciente a la empresa 9 de Julio. “No tengo causa. Van a ser seis meses que mataron a mi hijo y en fiscalía todavía no tengo causa. Mi abogado Maximiliano Orsini todavía no pudo ver la causa. Hacé de cuenta que mataron un perro, levantaron el cuerpo y ahí quedó todo. Toda la gente que está acá tiene causa, yo no. Ese es mi reclamo”, sintetizó la madre de Tiziano, que tenía 15 años.

Además, lamentó que desde la Justicia no se hayan comunicado con la familia. “A mí no me llamó nadie, no se comunicó nadie de la fiscalía. El doctor (Pablo) Cistoldi jamás levantó el teléfono. Yo no tengo causa, sí tengo a mi hijo muerto“.

Otra de las familias que se acercó para visibilizar su caso fue la de Ezequiel Cáceres, el joven repartidor que fue embestido por un auto en Colón y Lamadrid el pasado 3 de octubre.

“Estaba trabajando como delivery y según los testigos que ya declararon, él venía con onda verde y el auto pasa en rojo por Lamadrid y pasa lo que pasa. Después de haber sufrido cinco paros cardíacos, el martes fallece. Nuestro reclamo es justicia pronta, que se aceleren los tiempos y que esta persona esté presa porque a mi hermano lo mató. No entiendo porque sigue suelto”, relató Romina, su hermana.

Además, unificó un reclamo común a muchos de los casos, dirigidos al Municipio, en torno a las cámaras de seguridad: “No hay cámaras. No se puede ver ninguna y tenés que salir a buscar testigos porque no tenés cámaras municipales o tenés que ir a buscar cámaras privadas”.

El tercero y solo uno más de los numerosos casos que se congregaron fue el de Alexander Ledesma, quien también circulaba en moto cuando el choque con un colectivo le quitó la vida. Al respecto, sus allegados destacaron que desde la fiscalía se solicitó quitar la licencia al conductor del colectivo. “Habían pasado 8 días y seguía manejando, con gente a cargo”, lamentó una compañera de trabajo.

Además, reclamó más intervenciones viales en la zona para prevenir hechos similares: “Nosotros queremos justicia y seguridad para todos porque en el lugar del accidente, en 12 de Octubre y Bermejo ya hay una estrella amarilla, es del año 2020. Ya pasó un año y es una vergüenza que en vez de poner una loma de burro o un semáforo tengamos que poner nosotros una estrella”.