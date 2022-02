Freno a las petroleras: “Es un logro que tiene su origen y sostén en la lucha”

Desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras celebraron el freno judicial, aunque advirtieron que la lucha “sigue en pie” hasta que se logre la anulación definitiva del proyecto.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Para la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras –conformada hace meses para oponerse a la instalación de petroleras en las costas bonaerenses- la decisión judicial de este viernes de poner un freno a la exploración en busca de hidrocarburos en Mar del Plata representa “un logro que tiene su origen y sostén en la lucha comprometida y a pulmón” de la comunidad.

Este viernes el titular del Juzgado Federal N°2, Santiago Martín, hizo lugar al dictado de una medida cautelar “sin límite temporal” y ordenó la suspensión de las tareas adjudicadas a la empresa Equinor al menos hasta que haya una sentencia definitiva en el trámite de la causa.

Esto, en el marco de las diferentes presentaciones judiciales que habían realizado diversas organizaciones –e incluso el propio Municipio de General Pueyrredon– contra la instalación de las petroleras, tras la resolución judicial del gobierno nacional que autorizaba la exploración en busca de hidrocarburos en las costas bonaerenses.

En este marco, desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras expresaron su satisfacción al entender que la medida cautelar dispuesta se fundamenta en tres aspectos: “la falta de licencia social expresada por las comunidades afectadas; la deficiencia del informe de impacto ambiental; y los escasos o muy pobres mecanismos de participación de las comunidades implementados para la toma de decisión respecto de estos proyectos de alto impacto ambiental y social”.

“Entendemos esta decisión judicial -afirmaron desde la Asamblea- como un logro que tiene su origen y sostén en la lucha comprometida y a pulmón que venimos realizando desde hace más de ocho meses, con el acompañamiento de toda la comunidad”.

De todas formas, desde la organización conformada por vecinas y vecinos autoconvocados de la ciudad de Mar del Plata aclararon que la lucha “sigue en pie” hasta lograrse “la anulación definitiva de la Resolución 436/21, así como la anulación de las adjudicaciones realizadas en 2019, con más fuerza que nunca”.

¿CÓMO SIGUE EL TRÁMITE JUDICIAL?

Conocida la resolución de este viernes, el abogado y representante de la Casa del Trabajador –organización que impulsó una de las presentaciones judiciales-, Julio Hikkilo también manifestó su satisfacción por la decisión judicial y explicó que esta medida implica, en lo inmediato, que la empresa Equinor debe abstenerse de iniciar las tareas de exploración, aunque no se trata una sentencia definitiva.

“El Estado puede apelar la medida o puede acatar y ordenar los aspectos que se marcan como falencias”, detalló el abogado en diálogo con Radio Residencias, al tiempo que dijo desconocer “el temperamento” que tendrán tanto el Estado como la empresa en relación a la resolución y adelantó que ahora rige un plazo “corto” para que el gobierno nacional avance con su apelación, en caso de que decida hacerlo.

“No fue acertado el procedimiento previo a la aprobación”, sumó el letrado, quien entendió que ahora “el gobierno tiene la oportunidad de reflexionar y de decidir hacer bien la actividad o no hacerla por el riesgo de impacto ambiental que tiene”. “Más allá de todo lo que se diga -precisó- la posición va a quedar asentada al momento de apelar o acatar esta medida cautelar”.

Y finalmente, completó: “No sé por qué (la actividad) se encaró de esta forma. Hay cosas que no me convencen ni me cierran porque no entiendo por qué el gobierno sabiendo que es una actividad de tamaño impacto la manejó de esta forma”.