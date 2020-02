Glovo: reclamos, precarización y nuevas protestas en Mar del Plata

(Foto: archivo / Qué digital)

Con un reclamo similar al que protagonizaron a mediados del año pasado, un grupo de trabajadores de la aplicación Glovo volvió a llevar adelante un paro y movilización este viernes y sábado en Mar del Plata y la acción se replicará este lunes a partir de no haber obtenido respuestas. En el marco de un estado de precarización en el que denuncian estar desde el desembarco de la empresa a la ciudad, afirman que desde ese momento prácticamente no fueron actualizadas las tarifas respecto a su trabajo. “Nos prometieron aumentos para luego de las elecciones y nunca pasó”, puntualizaron.

Las medidas de fuerza, como ya se habían realizado también hace algunas semanas, se concretaron viernes y sábado cuando los trabajadores paralizaron su actividad y se movilizaron por distintos puntos comerciales de la ciudad en donde opera la aplicación.

Según explicaron los trabajadores en diálogo con Qué digital, las medidas de fuerza y de protesta se realizaron a partir de que desde que Glovo llegó a la ciudad en julio de 2018 “jamás hubo un aumento de las tarifas abonadas”. “Nos prometieron aumentos para luego de las elecciones y nunca pasó. Luego la promesa pasó para febrero y tampoco cumplieron. Por eso decidimos parar y no realizamos los pedidos que llegaron a nuestra app”, explicaron.

Y remarcaron que tras la medida de protesta, la empresa bloqueó la cuenta a todos los repartidores que participaron por lo que no pudieron trabajar durante todo el día.

“A nosotros Glovo nos paga 42 pesos de tarifa base, 9 pesos el kilómetro y 1 peso el minuto de espera que corre a partir de los cinco minutos de espera en el local. Esas tarifas están iguales desde julio de 2018, lo único que cambió fueron 7 pesos la tarifa base. Hace más de un año y medio que la empresa está y no nos aumentó nada, ganamos lo mismo mientras que la nafta aumentó, el monotributo también, los repuestos de la moto. No alcanza y no rinde lo que ganamos”, resumió Matías, uno de los trabajadores.