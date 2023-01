Guardavidas advierten por maniobras de “desfinanciamiento” del operativo de seguridad

Desde la UGA advierten por empresarios que en Playa Serena dejaron de hacerse cargo del servicio. “Tenemos que tener cuidado de no entrar en esa lógica”, plantearon.

(Foto: archivo / Qué digital)

En medio de la temporada de verano, guardavidas advierten a partir de una situación que se vive en las playas del sur por maniobras que, en medio de la municipalización del servicio, podrían desfinanciar el operativo de seguridad o bien que pase a costearlo solo la Municipalidad “por una avivada de los privados”.

Los conflictos en torno a la sociedad Playas del Faro que ostenta la explotación comercial de un amplio sector costero y de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur, sumó un nuevo capítulo esta vez con la reciente denuncia de la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA).

Afirman que en medio de un cambio en los administradores en Playa Serena -la misma firma que explota La Lejana y La Caseta-, el sector privado dejó de abonar el módulo de guardavidas al afirmar que solo explotará el sector gastronómico de la playa. “Nos quedaron solo dos guardavidas de la concesión anterior”, explicó Diego Serra, referente de UGA, a Qué digital.

Esta situación lleva a que el gremio insista en que los privados cumplan con el financiamiento que les corresponde en el marco de un proceso de municipalización que fue acordado tanto por el Estado como por los concesionarios y administradores en el marco de la Ley Provincial de guardavidas y mediante la creación de un “Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas”.

“Más allá de que tienen la habilitación como restorán, igual sabemos que ellos cobran el estacionamiento. Hay otros lugares como Alfar donde tienen solo estacionamiento e igual pagan el módulo de guardavidas. Nosotros no queremos que los concesionarios empiecen a hacer la vista gorda de la playa por más que no tengan habilitación de balneario, porque sino vamos camino a la desfinanciación del operativo. Si todos van a cerrar sus pasos a la playa y van a querer explotar solamente la parte de arriba del balneario, es un arma de doble filo y hay que evitar que suceda“, explicó el gremialista.

De todos modos, aclaró que la Municipalidad puso refuerzos en esa zona y que “de alguna manera se está haciendo cargo”, aunque advirtió que seguirán exponiendo estas situaciones que empezaron a darse en el marco de la municipalización. Por eso, semanas atrás desde el gremio al momento de alertar por el “inminente conflicto” ya advertían: “No existe en toda la costa marplatense ni provincial una playa con bajada al mar para turistas y vecinos, con explotación gastronómica y alquiler de sombrillas que tenga guardavidas y no les paguen el salario“, apuntaban.

“No vayamos en ese camino del Estado bobo que le paga los servicios a los privados. Si vamos camino a eso, estos mismos concesionarios que son los de La Lejana cerrarán el acceso a la playa y entonces no van a pagar dos módulos. Alfar tiene solamente estacionamiento y un chiringo, no tiene carpa, entonces va a hacer lo mismo con los tres módulos que paga. Tenemos que tener cuidado de no entrar en esa lógica porque sino la Municipalidad se va a tener que hacer cargo de la seguridad en playas por una avivada de los privados“, sumó.