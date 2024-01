Maleteros: entre una temporada con menos trabajo y la falta de reconocimiento

A pesar del mayor trabajo por la temporada, coinciden con la CNRT al calificar la temporada de verano como “baja” en comparación al año pasado.

(Foto: Qué digital)

Al igual que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), los trabajadores maleteros también perciben un menor movimiento turístico en la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata y, mientras siguen esperando un reconocimiento de su actividad, la tendencia a la baja de la actividad impactó directamente en sus ingresos y sus puestos laborales.

“Es una de las temporadas más bajas en años”, sintetizó Lucas, el referente de Maleteros Unidos Mar del Plata, una organización que se forjó años atrás en busca de obtener estabilidad y formalidad de una actividad de la que se sirven tanto pasajeros como empresarios del transporte.

Es que desde el sector están sorprendidos por cómo bajó la actividad en la terminal marplatense que, según datos de la CNRT, se traduce en servicios que cayeron entre un 9% y un 11% en diciembre y entre un 12% y 15% en la primera semana de enero en comparación interanual.

“Muchas empresas que habían puesto adicionales los sacaron, o unifican servicios porque no tienen pasajeros. El fin de semana más fuerte fue entre el 1 y el 2 de enero, fueron los únicos dos días que parecía que iba a ser una buena temporada”, añadió el referente del sector.

“A nosotros nos impacta, teníamos la expectativa de tener un buen ingreso. No pensábamos que iba a ser tan mala. En verano, nosotros juntamos plata para pagar las deudas que acumulamos del inverno y estoy estamos viendo cómo llegamos a pagarlas”, explicó.

Esa caída en el nivel de actividad tiene su correlato no solo en sus ingresos sino también en los puestos laborales: mientras aseguran que en la temporada de 2022 llegaron a trabajar 15 maleteros por cada uno de los tres turnos en los que se dividen, actualmente pasaron a ser entre 7 y 8 por turno, siendo el horario de mayor cantidad de colectivos el de 12:30 a 13:30: “Nosotros siempre necesitábamos traer más chicos para trabajar pero este verano no los pudimos traer porque no hay trabajo“, explicó.

TODAVÍA SIN RECONOCIMIENTO

Años atrás, en la temporada de 2019, los trabajadores maleteros de la terminal empezaron a reclamar un reconocimiento de las empresas y de las propias autoridades de la terminal marplatense al tratarse de un servicio que, aseguran, tanto pasajeros como empresarios del transporte necesitan pero que se desarrolla en la precariedad casi total y sin reconocimiento de su labor.

Por el momento, cinco años después, lo cierto es que la pelea por el reconocimiento no tuvo avances significativos y, más allá de la conformación de la cooperativa “Maleteros Unidos Mar del Plata”, ni los empresarios ni la terminal -que no hizo más que darles una oficina en el lugar- les garantizan estabilidad.

“Seguimos con idas y vueltas. Las empresas querían la cooperativa, la presentamos y ahora dicen que no les sirve y nos piden que conformemos una pyme para facturarle por coche. Nos toman el pelo”, lamentó Lucas, uno de los integrantes, en diálogo con Qué digital.

De todos modos, advierten que por el momento no tienen pensadas medidas de fuerza como sí realizaron años atrás. “Nosotros queremos ir por la vía legal, no queremos cortar la terminal porque nos perjudica a todos. Tratamos de hacerlo por la vía legal pero tampoco sirve porque el Ministerio de Trabajo se lava las manos y dice que no puede hacer nada”, describió.

Mientras tanto, buscan alternativas para poder formalizar la actividad y darle estabilidad. Por eso, por ejemplo, buscarán presentar ante concejales un proyecto para cobrarle un plus en el boleto a los pasajeros para el derecho de uso de bodega y plataforma: “Ya se usa en Rosario y Comodoro Rivadavia”, aseguró y añadió: “Es como un medio para hacer que las empresas no tengan que pagar todo el costo y también lo pague el pasajero”.

Hoy en día, sin embargo, siguen dependiendo para sus ingresos de la “buena voluntad del pasajero”: “Las empresas quieren que sigamos haciéndolo para que no lo tenga que hacer el chofer y garantizarle el servicio al pasajero. Ellos necesitan nuestro servicio pero lo quieren gratis“, cuestionó.