Marita Tobio reclama fecha para el juicio: “La verdad es mi derecho y lo exijo”

La mujer que fue víctima de abusos sexuales intrafamiliares durante su infancia y expuso su caso hace casi tres años reclama, una vez más, respuestas del Poder Judicial.

En enero de 2021 Marita Tobio expuso públicamente haber sido violada durante la infancia por su padre, su abuelo y su tío y desde ese momento empezó a reclamar la posibilidad de acceder a un proceso judicial que juzgue a los responsables. Es que el paso del tiempo llevó a que la Justicia archivara su denuncia por prescripción. Sin embargo, en instancias superiores logró que su reclamo se escuche y, a dos años y diez meses, sigue exigiendo avances y que se le ponga fecha al inicio de un juicio: “La verdad es mi derecho y lo exijo”.

Como parte del reclamo que sostiene hace años, y que se renueva por el paso del tiempo, Marita Tobio convocó para este martes a una nueva manifestación afuera del edificio de Tribunales, en Tucumán y Brown, desde las 10. Allí exigirá una “pronta fecha de juicio” para su progenitor, teniendo en cuenta que a lo largo de los años tanto su abuelo como su tío murieron.

“La verdad es mi derecho y lo exijo”, se titula la convocatoria difundida por la mujer que desde hace casi tres años se enfrenta al Poder Judicial marplatense en busca de que su caso llegue a una instancia de juicio. “¿Cuánto más hay que esperar?”, se pregunta.

Tras la presentación judicial realizada en 2021, Marita se encontró con una primera respuesta de la Fiscalía N°5, a cargo de Alejandro Pellegrinelli, de no poder avanzar con el caso por prescripción y, por ende, que la denuncia debía archivarse.

Sin embargo, luego de una presentación formalizada por su abogado, César Sivo, en el marco de la Ley 27.206 –sancionada en 2015 y conocida como “De respeto a los tiempos de las víctimas”-, le fue concedida una audiencia ante el Juzgado de Garantías N°2, a cargo de Saúl Errandonea, quien la escuchó y a fines de 2021 resolvió en torno a su presentación.

SI bien consideró que era procedente analizar el pedido de la joven de abrir una causa, de todas maneras resolvió en favor de la prescripción: argumentó que las normas que citó la denunciante con las cuales buscaba la apertura de la causa y que le permitirían iniciar una instrucción, como las reformas al Código Penal introducidas por las leyes 26.705 y 27.206, “entraron en vigencia en tiempo posterior y significativamente lejanas a los hechos denunciados, que habían tenido lugar entre 1989 y 1997″, indicó el magistrado, frente a la imposición legal de aplicar la retroactividad de una norma.

Contra esa decisión la mujer se presentó junto a su abogado Sivo ante la Cámara de Apelación cuya sala primera integrada por los jueces Marcelo Riquert y Esteban Viñas resolvió en mayo de 2022 revocar íntegramente esa resolución y así ordenar que tras una serie de consideraciones y parámetros realizados que el magistrado revea la decisión y vuelva a expedirse sobre la prescripción de la acción penal.

Pero además de esa resolución los jueces introdujeron una alternativa, en caso de que el juez ratifique su decisión: que se habilite la realización de un “proceso por la verdad” con una investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal con el objetivo del esclarecimientos de los delitos denunciados, aunque sin la sanción de los acusados, y alcanzar así una “reparación tanto moral como pública de la víctima”.

Se trata de un proceso judicial novedoso aunque ya con algunos antecedentes en el país: por ejemplo, en 2018 una sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación de Capital Federal brindó la posibilidad de iniciar un “juicio por la verdad” en un caso de abuso prescripto y en 2020 esa opción se reiteró por otro caso en la Provincia de Buenos Aires.

En ese marco, el año pasado Marita cuestionó que la Fiscalía General recurrió esa decisión ante el Tribunal de Casación bonaerense al insistir en la prescripción de los hechos denunciados. Y ahora contó que en enero Casación declaró inadmisible el planteo hecho por el Ministerio Publico Fiscal. “A diez meses de la última resolución aún no hay juzgado interviniente ni fecha de juicio“, cuestionó.

Y, de esa manera, reflotó los reclamos que mantiene desde el primer día: “De niña he dado indicios que la sociedad no supo interpretar. Ahora de adulta logré hablar y contar las torturas que sufrí, el peor de mis miedos, y el Poder Judicial aún no me otorga fecha de juicio“, lamentó y cuestionó que “ninguna persona que haya sufrido abuso sexual en su infancia debería de pasar por esto”.

Asimismo, de cara a la convocatoria, enfatizó: “Logramos que se reconozca que todas las víctimas de abuso sexual sufridos en la infancia tenemos derecho a denunciar sin límites de tiempo. La víctima habla cuando puede, no cuando quiere”.