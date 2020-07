Matrimonio Igualitario: “Se transformó en una ley por los derechos de diversidad sexual”

Una década después de la sanción de la ley, el recuerdo de una de las referentes del colectivo en Mar del Plata, un repaso por los logros y por todo lo que aún falta en materia de igualdad.

(Fotos: archivo / Qué digital)

En la madrugada del 15 de julio de 2010 la Argentina sentó precedente y se convirtió en el primer país de Latinoamérica en aprobar la Ley de Matrimonio Igualitario. A diez años de aquella jornada histórica, Karina Freire, integrante de la Asociación Marplatense por los Derechos a la Igualdad (Amadi) recordó la sensación de libertad que estaba en el aire y cómo gracias a la militancia ese hito histórico “se transformó en una ley por los derechos de diversidad sexual”, tal y como reafirmó junto a Qué digital. Sin embargo, una década después de los festejos, consideró que la sociedad todavía tiene deudas pendientes con el colectivo LGBTIQ+ en cuestión de “derechos reales”.

La Ley 26.618 de Matrimonio Civil o más conocida como Ley de Matrimonio Igualitario, sin dudas fue el resultado de años de trabajo y de militancia, y en ella se plasmó el extenso recorrido que venían haciendo las organizaciones y colectivos del país que pedían el reconocimiento de derechos para aquellas personas del mismo sexo que querían casarse. Tras la sanción, Freire consideró que la norma “se transformó en una ley de la igualdad, de todos los derechos”. “Fue mayor de lo que nos imaginábamos”, reflexionó.

Apenas se sancionó la ley Néstor Berchot y Adrián García fueron la primera pareja conformada por hombres en casarse Mar del Plata. Pero la alegría y celebración se vio empañada por el fallecimiento de Berchot durante la fiesta de casamiento. “Eso generó mucha estigmatización tanto para él como para la colectiva. Esa historia la viví de cerca y marcó mucho de lo que fue el comienzo de la Ley de Matrimonio Igualitario acá en la ciudad”, recordó Karina Freire respecto a las delirantes historias que se inventaron alrededor del hecho.

La ley transformó la realidad social, política y cultural. Pasaron diez años, pasaron miles de casamientos de lesbianas, gays, bisexuales, trans y travestis. Y aunque el concepto de “familia” se amplió, para la integrante de la ONG “todavía falta la igualdad de derechos reales”. Con la ley se instauró un derecho, aunque hoy en día hay situaciones en lo cotidiano en las cuales las parejas del mismo sexo todavía tienen que aclarar cosas que cualquier pareja heterosexual no. “Hay un montón de trámites que nosotros hacemos con nuestras familias donde no estamos contemplados como ‘familia’”, puntualizó.

El camino es arduo y la lucha constante. Hay una parte de la sociedad que todavía niega y desprecia los derechos reconocidos por el Estado, tal como sucedió en el Día Internacional del Orgullo con el izamiento de la bandera de la diversidad en la Plaza San Martín, acto institucional contemplado por ordenanza que después sufrió un repudiable hecho de vandalismo.

“Al resto de la colectiva le falta mucho para tener los mismos derechos, con los mismos nombres; como bregábamos en su momento”, subrayó Freire.

LEY DE MATRIMONIO IGUALITARIO: AL GRITO DE LIBERTAD

La década lleva a recordar, a tener presente lo que se considera un hito en la historia argentina. “Hace diez años atrás, no todos estaban afuera del clóset y justamente todo lo que es la visibilidad mayor fue después de aprobada la Ley de Matrimonio Igualitario”, destacó una de las referentes de Amadi.

– ¿Cómo se vivió en Mar del Plata la sanción de la ley?

-Me acuerdo que días anteriores nos juntábamos para ver la sesión de Diputados, nos juntábamos en las casas, las sesiones eran largas. En mi caso, nos juntamos un grupo de Amadi, con otres amigues, y alquilamos una combi y fuimos la noche de la sanción de la ley. Estuvimos en Buenos Aires en la plaza, llegamos a eso de las 19. Una de las noches más frías que recuerdo. La votación fue a la madrugada, muy tarde, incluso recuerdo que un hotel cercano lo usamos de bunker de la diversidad. Íbamos y veníamos para darnos baños calentitos. A la tarde hubo una manifestación en contra frente al Congreso, (recuerdo) la sensación de los compañeros y las compañeras que podían entrar a Senadores que salían y nos decían ‘quédense en la plaza’. No en todo momento de la sesión estuvo la sensación de que iba a salir positivo, a mitad de la sesión parecía que no se iba a sacar la ley. Finalmente llegó a la madrugada el positivo y fue una alegría enorme. Corríamos gritando ‘Libertad’ por Rivadavia y calles aledañas al Congreso.

En la camioneta, junto con Karina, esa noche viajó una mujer -hija única- que vivía con sus padres, quienes desconocían la realidad, su realidad. Ese día les contó que se iba a Buenos Aires con unas amigas y le desearon buen viaje. “Nadie había hablado en esos años en sus casas sobre su sexualidad, ni si tenía pareja”, detalló Freire. A las 4 de la madrugada cuando salió la ley, la expectativa era mucha y la población acompañaba la sesión por televisión. En el medio del griterío, el llanto y los abrazos, a esta mujer le sonó el teléfono. Era su papá. Desconcertada lo atendió y del otro lado, escuchó: “Hija te felicito”. Aquello que permanecía oculto, que estaba mal y no se decía por miedo al rechazo, esa madrugada salió a la luz. “A partir de ahí la relación cambió en su casa”, recordó Karina Freire como uno de los sucesos más importantes de esa noche.

– ¿Hubo rechazo y negación a la ley?

-Hubo mucha oposición, inicialmente de las iglesias, en particular de las evangélicas, a la cabeza de eso había una diputada, Cynthia Hotton. También (Jorge) Bergoglio, que hoy es el Papa Francisco en su momento tuvo declaraciones muy fuertes con respecto a la Ley de Matrimonio Igualitario. Chiche Duhalde soltó en su discurso que “nosotros íbamos a secuestrar a los niños y niñas”. También hubo marchas de las iglesias, en Mar del Plata permitían que los chicos salieran antes de los colegios católicos a las marchas contra la Ley de Matrimonio Igualitario. Hubo un montón de resistencia.

Pero la labor de la militancia de tantos años ya había hecho que en Argentina el concepto cambiara. La realidad era inocultable: en todas las familias y grupos de amigos había una persona gay, lesbiana, trans o travesti. Entonces, al ser tan trasversal, no se pudo evitar.

-Era una cuestión de tiempo y reconocimiento…

-En realidad la Ley de Matrimonio Igualitario era pedir derechos para aquellos que se podían casar y se transformó en una ley por los derechos de diversidad sexual en general, más allá de lo puntual. Se transformó en una ley de la igualdad, de todos los derechos. Fue mayor de lo que nos imaginábamos en su momento. Incluso la Ley de Matrimonio Igualitario de Argentina por sus formas es una ley que aplicaron muchos países y permitió que se tome como modelo también la militancia y la forma de la ley en diferentes partes del mundo y puntualmente en Latinoamérica.

-A diez años, ¿qué desafíos hay por delante?

-Lo que falta todavía es la igualdad de derechos reales. Las leyes obligan a las personas a cumplir una reglamentación, como una ordenanza, pero después de lo que pasó con el izamiento de la bandera el Día del Orgullo queda en evidencia que aunque tengamos leyes, ordenanzas y reglamentaciones que amparan y bregan por la igualdad, en los hechos a nuestra colectiva le cuesta tener los derechos realmente. Más allá de lo que falta como el cupo laboral travesti y trans y situaciones de vulnerabilidad por las cuales hay que seguir luchando. También al resto de la colectiva le falta mucho por tener los mismos derechos, con los mismos nombres como bregábamos en su momento.

La subrogación es un pendiente y en la vida diaria nos cuesta, por las formas en la que se nos aborda desde las instituciones como puede ser la escuela para nuestros hijos, clubes, etcétera. Por más que haya leyes, en la vida diaria no suceden las mismas cosas para los matrimonios igualitarios que para los matrimonios heterosexuales. Ahora se está por presentar una ordenanza en el Concejo Deliberante sobre lo que son formularios públicos con perspectiva de género. Hay un montón de trámites que nosotros hacemos con nuestras familias donde no estamos contemplados como familia.

Por último, la integrante de la ONG reparó en el hecho de que Mar del Plata sea pionera en relación a los derechos del colectivo. Así, recordó el primer DNI para una persona trans de la provincia de Buenos Aires, la primera triple filiación de un niño con su DNI con los nombres de su dos mamás y su papá o el primer matrimonio al que se le reconocieron los derechos a la mamá no gestante.

“Hemos hecho una gran labor y hasta el día de hoy Mar del Plata representa un ícono de los derechos igualitarios en Argentina”, concluyó.