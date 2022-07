“Michis del amor”: un proyecto de proteccionismo animal en Mar del Plata

Un grupo reducido de personas rescata, asiste y da en adopción responsable a gatitos. Buscan dar a conocer su proyecto e invitan a la comunidad a colaborar.

(Fotos: archivo / Qué digital)

Michis del amor es un proyecto de Mar del Plata coordinado por un grupo reducido de personas que rescatan, cuidan y asisten gatitos para luego buscarles un hogar “en donde los cuiden de forma responsable”, cuenta Sofía a Qué digital, encargada de la logística de las campañas y sorteos, la coordinación de las donaciones y el alcance a la comunidad. “Sin adopciones, difusión y donaciones no podemos funcionar”, sostiene al enumerar los más de 30 gatitos que viven en este momento en la “michi casa” y que esperan ser adoptados.

“El eje de todo lo que hacemos en Michis del amor es el concepto de comunidad. Somos un grupo de personas muy chiquito, de cuatro, cinco personas, que rescatamos gatos, los cuidamos, les damos la atención veterinaria necesaria y les buscamos hogares donde los cuiden de forma responsable. Pero sobre todo somos una comunidad. No nos definimos como un refugio porque eso ignoraría a toda la gente que está detrás, que ayuda y que nos permite que esto funcione”, cuenta Sofía al considerar fundamental la “colaboración” de las personas y las adopciones para seguir sosteniendo el proyecto.

Mientras que el grupo detrás de Michis del amor se divide por roles entre quienes se ocupan de los rescates, el transporte de los gatitos con sus nuevas familias o al veterinario, entrevistas a los adoptantes y la coordinación de las campañas y sorteos, la “michi casa grande” sostiene alrededor de 25 gatos en donde muchos de los que viven ahí “tienen bajo nivel adoptabilidad”.

“Sabemos que están muy enfermos y que requieren muchos cuidados. Virus de la leucemia felina, gatos con problemas auditivos, visuales, gatos sin alguna extremidad e incluso gatos salvajes que no hemos podido domesticar y que al intentar devolverlos o involucrarlos donde está la mamá gata hemos recibido amenazas de que los van a matar o envenenar. Hay muchas personas irresponsables detrás de toda esta superpoblación animal“, explica Sofía.

Por otro lado, funciona la “michi casa chica” vinculada de forma más directa a los tránsitos y adopciones. “Actualmente tenemos diez gatitos aunque el número es muy fluctuante porque un día nos llega el caso de cinco gatos que tiraron en la calle pero capaz damos tres en adopción y el número cambia”, describe.

Si bien el proyecto se sostiene, como cuentan sus miembros, por amor a los animales y en particular a los gatos, también existe “una necesidad y una falta”, señala Sofía. “Si el Estado brindase más atención veterinaria gratuita de la que brinda, más campañas de castración, y la gente no fuese irresponsable, Michis del amor no existiría porque no habría necesidad. Pero lógicamente lo hacemos porque vemos esta falta y necesidad y una vez que miraste ya es imposible mirar para otro lado, hacer la vista gorda”, plantea.

Con innumerables gastos que “se sostiene a pulmón, de nuestro bolsillo y de la gente que se pone al hombro las campañas y que colabora”, Sofía resalta que cada ayuda, por pequeña que sea, hace a la diferencia: “Mucha gente nos da un poquito de dinero o donaciones que pueden ser en piedritas, insumos, alimentos. También hacemos sorteos con gente que tiene emprendimientos y se suma con sus productos. Ahora por ejemplo tenemos el sorteo de un tatuaje. Cualquier ayuda es bienvenida, nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Los michis lo valoran y lo necesitan“, sostiene.

CÓMO COLABORAR