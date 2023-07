Nueva multa para la Playa Cruz del Sur, ahora por cerrar antes de tiempo

La Unidad Turística Fiscal acumula diversas infracciones. Ahora la multaron por $254 mil por haber cerrado el balneario antes del plazo que marca el pliego.

(Foto: archivo / Qué digital)

Cuando el 22 de marzo inspectores del Ente Municipal de Turismo (Emtur) recorrieron la Playa Cruz del Sur se encontraron con el acceso principal del balneario cerrado, con las unidades de sombra retiradas y con el local gastronómico sin funcionar. Así, por haber dejado de brindar la totalidad de los servicios estipulados en el pliego de concesión antes de tiempo (el mínimo era el 31 de marzo), el ente volvió a imponerle una multa, en este caso por $254.470 (el 25% de lo que abona como canon), como una continuidad de infracciones que acumulada la empresa en los últimos años.

La Unidad Turística Fiscal (UTF) “Arroyo Seco II”, explotada de manera comercial bajo el nombre “Playa Cruz del Sur”, está ubicada sobre la Ruta 11 a la altura del kilómetro 14.4, en la zona de Chapadmalal, y el concesionario Mariano Giaccaglia tiene a cargo la explotación de ese espacio público hasta 2031.

La nueva multa -de una serie impuesta en los últimos años ante reiterados incumplimientos– quedó confirmada en los últimos días con la resolución firmada por el presidente del Emtur, Bernardo Martín, al haberse cumplido el plazo para que la empresa presentara su objeción a los motivos que llevaron al organismo municipal a imponer la sanción hace algunas semanas.

De esa manera, el Emtur confirmó la sanción y multa de $254.470 (equivalente al 25% del canon vigente) al concesionario.

La resolución se desprende de un acta de infracción labrada el 22 de marzo cuando inspectores del Emtur llegaron hasta la playa y se encontraron con que los servicios que deben prestarse a partir del pliego vigente no se encontraban vigentes en su totalidad.

Es que mientras la normativa fija que “el desarrollo de las actividades comerciales en la unidad” se deben cumplir “desde el 1 de diciembre de cada año hasta el 31 de marzo del año siguiente”, los inspectores detectaron que “ya no había unidades de sombra dispuestas en la playa y el local gastronómico se encontraba totalmente cerrado, por lo que no hay dudas de que el servicio no se encontraba desarrollado en su totalidad”. En el acta labrada se había consignado que “se encontraba retirado el tendido de sombra y cerrado el acceso principal”.

“La infracción se encuentra plenamente justificada y corresponde sea sancionada”, concluyó la Asesoría Letrada del ente. Previamente, el empresario había alegado en su descargo que “el cierre verificado fue circunstancial dado que se trataría de una readecuación para continuar con los servicios”.

La nueva multa impuesta no es la primera recibida en el último tiempo por el concesionario. Por ejemplo, el año pasado se le impuso el pago de una multa de $117 mil por haber impedido el desarrollo de una inspección oficial y otra por $300 mil por falta de avances en obras comprometidas en el pliego que le otorgó la explotación del espacio público. En 2021 también se lo había sancionado por incumplimientos en el desarrollo de obras.