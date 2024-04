Nuevas inspecciones con “altos” niveles informalidad y precarización en restaurantes

El sindicato de Gastronómicos encabezó un operativo de inspección durante el fin de semana y detectó “múltiples irregularidades”.

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) denunció, tras un operativo encabezado junto al Ministerio de Trabajo bonaerense el fin de semana, “altos” niveles de informalidad y precarización en cervecerías y restaurantes de Mar del Plata y anticipó que, de no regularizar las condiciones de trabajo, realizarán medidas de fuerza.

El operativo realizado durante el fin de semana, que forma parte de las inspecciones que suele realizar el sindicato de gastronómicos que dirige a nivel local Pablo Santín, detectó “múltiples irregularidades” en distintos establecimientos gastronómicos aunque denunciaron específicamente a tres de ellos donde relevaron condiciones laborales “preocupantes”: la cervecería Barley, el bar de vinos Cava Federal, y Parrilla Ayacucho.

Así, a pocas semanas del conflicto en el café Dino que despidió y le negó la indemnización a un trabajadora, desde Uthgra cruzaron a los empresarios por realizar “maniobras ilegales y abusivas” contra las y los trabajadores pero también contra la actividad gastronómica, aunque suelen afirmar que a nivel local registra los niveles de informalidad “más bajos” en los últimos años.

Según detallaron, en la cervecería Barley detectaron a trabajadores y trabajadoras sin registrar adecuadamente con contratos “engañosos” de media jornada al igual que en el bar de vinos Cava Federal donde además de los contratos “mentirosos” de media jornada, identificaron pagos por debajo de la escala salarial, el plus de temporada impago e incluso trabajadores sin registrar.

En esa misma línea, aseguraron que además de las irregularidades detectadas, en la Parrilla Ayacucho aseguran que sus trabajadores recibieron “presiones directas” para exigirles que respondan a los relevamientos con información falsa en torno a sus condiciones laborales.

Así, en la ciudad que volvió a tener el índice más alto de desempleo en el país, la precarización laboral no cesa y desde Uthgra afirman que los empresarios del sector “se llenan los bolsillos a costa de explotar trabajadores”.

“Si en los próximos días no regularizan la situación, tomaremos medidas gremiales contundentes. Algunos empresarios parecen no comprender que no hay margen para tolerar la explotación laboral. Impunes, atrasan y le hacen mal a la actividad. No lo vamos a tolerar, quienes tienen un establecimiento deben tener al 100% del personal dentro del marco de la ley“, advirtió el dirigente gremial, Santín.