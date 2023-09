Otra marcha en Mar del Plata en reclamo de un plan nacional de vivienda

Al igual que en otros puntos del país, organizaciones marcharon contra “promesas electorales de acceder a un terreno” y el “negocio inmobiliario”.

(Foto: MTR)

En medio de la campaña de cara a las elecciones generales de octubre y de un contexto de profunda crisis económica y social, organizaciones sociales volvieron a movilizarse en todo el país y también en Mar del Plata con el foco puesto en la problemática del acceso a la vivienda digna. Así, apuntaron contra el “negocio inmobiliario” y el gobierno nacional al denunciar: “Prometen que si te anotás en una página vas a acceder a un terreno”.

A nivel local, la concentración comenzó este martes a mañana en la avenida Colón y San Luis desde donde organizaciones de izquierda como el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar, Barrios Unidos en Lucha (BUEL) y Organizaciones Libres del Pueblo (OLP) Resistir y Luchar se movilizaron hasta la delegación local del Instituto de la Vivienda provincial, en Hipólito Yrigoyen y Alberti, y luego hasta la Municipalidad.

Al igual que en jornadas anteriores, las organizaciones volvieron a reclamar por un plan nacional de viviendas ante el agudo déficit habitacional que se vive en el país y también en Mar del Plata y que impacta, sobre todo, en los sectores más vulnerabilizados: “Las propiedades de viviendas y tierras se concentran cada vez en menos manos”, acusaron.

Según expusieron, con datos recabados hasta marzo de 2023, al menos 4 millones de familias en Argentina (el 25% de la población) no accede a una vivienda adecuada y más de 6 millones de personas no acceden a una vivienda en condiciones habitacionales dignas que cuenten, por ejemplo, con algún servicio básico o espacio suficiente para no sufrir hacinamiento.

Y, como parte de una realidad que se refleja aún más en los sectores más vulnerabilizados, graficaron que el 44,3% de los hogares de barrios populares y villas no accede a por lo menos algún servicio básico, título de propiedad o núcleos húmedos (espacios en que lo se utiliza agua, como el baño y la cocina).

Bajo ese contexto y en medio la campaña electoral, las organizaciones sociales acusaron a distintos candidatos y funcionarios del gobierno nacional de hacer “clientelismo abiertamente” con lo que, consideraron, debería ser un derecho garantizado para cada trabajador y trabajadora.

“Prometen que si te anotás en una página vas a acceder a un terreno y se hace de una manera clientelar muy alevosa en plena campaña. En la experiencia de organización popular, los derechos se conquistan con la lucha y en materia de tierra y vivienda la herramienta por la cual la case trabajadora se hace valer son las tomas y resistencia a los desalojos“, afirmaron.

Semanas atrás el gobierno nacional lanzó un “Registro Único de Solicitantes de Lotes” (RUS) con el objetivo de “identificar las zonas con mayor demanda de suelo” para construir una vivienda o desarrollar actividades productivas. Desde el gobierno aclararon que la inscripción “no implica la asignación directa de un lote” sino que las personas pasarán a integrar el registro que permitirá “conocer y ordenar la demanda nacional de las personas que necesitan acceder a un lote propio”.

A lo largo del 2022 y 2023, distintas tomas de terrenos en Mar del Plata dejaron sobreexpuesta la situación de déficit habitacional a nivel local, una situación reconocida por el gobierno provincial y municipal, sin mayores propuestas de solución a pesar de los múltiples pedidos de políticas de distintos sectores: “Las medidas de cartón que implementan los gobiernos no han contribuido a solucionar el problema de fondo”, acusaron ahora las organizaciones.

En ese sentido, criticaron que el número de construcción de viviendas o programas lanzados por los gobiernos “son irrisorios” y señalaron que dejan en evidencia la profundización de la problemática: “Habiendo construidas en el país 17 millones de casas, si se repartiera una casa para cada familia aun sobrarían 2.431.975 viviendas en relación a la cantidad de población de, en promedio, 15.348.234 familias en el país”.

Por último, ante un panorama que consideran atado a los mercados laborales, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y las transnacionales que “generan el saqueo permanente de nuestros bienes comunicados”, apuntaron contra el crecimiento del “negocio inmobiliario” y a un aumento del 245% en los alquileres entre 2020 y 2023 en el marco de un fuerte proceso inflacionario y ante un contexto, a nivel local, por demás complejo ante la falta de acceso a unidades.

De esa manera, en una nueva jornada volvieron a reclamar un plan nacional de vivienda para que quienes lo necesiten accedan a ello “a través de un financiamiento acorde a lo que las familias puedan pagar” además de una redistribución de las viviendas “ociosas”, políticas de acceso a la tierra y creación de puestos de trabajo genuino.