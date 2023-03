Petroleras: disertación de profesionales y dirigentes y anuncio de protesta

Este viernes el Colegio de Ingenieros bonaerense realizará una jornada de debate con autoridades y especialistas. Asambleístas se manifestarán.

(Foto: prensa Equinor)

Con el avance de los proyectos de exploración y explotación petrolera y mientras se esperan certezas sobre el inicio de las tareas, el Colegio de Ingenieros bonaerense junto con la empresa YPF y la CGT Mar del Plata organizó en la ciudad una jornada de debate en la que disertarán especialistas y autoridades y se llevará a cabo este viernes en el Hotel Provincial. Y, mientras tanto, desde la Asamblea por un mar libre de petroleras anunciaron que se manifestarán en el exterior.

“Exploración y explotación offshore en el Mar Argentino norte. Perspectivas y oportunidades regionales y nacionales” es el nombre de la jornada que se llevará cabo este viernes desde las 18.30 en el Hotel Provincial con el impulso del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y la participación de YPF y la CGT local.

El panel de debate sobre el impacto de la actividad offshore en la economía local y el potencial desarrollo de diversas industrias estará compuesto por el expresidente del Colegio, el ingeniero Norberto Beliera; el secretario adjunto de la CGT Mar del Plata y presidente de la comisión de Industria del Concejo Deliberante, Miguel Guglielmotti; el presidente del Cluster de Energía Mar del Plata, Marcelo Giuscardo; el ingeniero y VP de Operaciones en Leviticus Subsea, Diego Lamacchia; y el ingeniero y vicepresidente de Upstream Convencional YPF Argentina, Gustavo Astie.

“La actividad offshore tiene la capacidad de generar puestos de trabajo altamente calificados y muy bien remunerados. De concretarse la explotación offshore, el efecto multiplicador en la actividad económica de La Feliz sería muy importante, con la creación de miles de empleos directos e indirectos, y las consecuentes mejoras en la calidad de vida de sus vecinos”, declaró en la previa de la jornada Beliera.

Y consideró que los recursos nacionales no convencionales “constituyen una tremenda oportunidad histórica de recuperar el tan ansiado autoabastecimiento energético” aunque también reparó en la “necesidad de avanzar hacia la transición de los hidrocarburos hacia fuentes renovables”.

Difundida la convocatoria abierta para el evento, desde la Asamblea por un mar libre de petroleras, integrada por diversas organizaciones, convocaron a manifestarse para volver a exponer su rechazo al avance de los proyectos.

“Nos sumamos al repudio popular contra la complicidad sindical, gubernamental y empresarial para entregar el mar al extrativismo debastador”, plantearon como consigna y convocatoria para la concentración que llevarán adelante frente al Hotel Provincial.

El camino para la exploración sísmica -que dará paso en todo caso a la etapa de extracción y explotación de hidrocarburos- empezó a allanarse con una resolución tomada el 5 de diciembre pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que decidió dejar sin efecto la medida cautelar que estaba en vigencia desde enero de 2022 y habilitar así la actividad contenida en el proyecto aprobado por el gobierno nacional “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, el único de los tres en marcha que fue judicializado y frenado, y que por sus características debería realizarse entre los meses de octubre y marzo.

Es que más allá de ese proyecto exploratorio judicializado, los otros dos por los que apuesta el gobierno nacional, el del pozo exploratorio Argerich-1 y la exploración sísmica en el CAN 102, continúan con sus respectivos pasos administrativos: el primero ya cuenta con la aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y el segundo está a la espera de que eso se oficialice tras la realización a fines del año pasado de la audiencia pública.