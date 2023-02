Una “ballena gigante” en la playa contra la exploración petrolera

Fue instalada este fin de semana largo por Greenpeace en la zona de Playa Grande con el objetivo de sumar apoyos en contra de los proyectos petroleros en la costa.

(Fotos: Greenpeace Mar del Plata)

Con el objetivo de sumar apoyos en contra de los proyectos de exploración y explotación petrolera en la costa bonaerense, la organización Greenpeace instaló una “ballena gigante” en la zona de Playa Grande a modo de intervención artística y de visibilización del impacto de los proyectos petroleros en el océano argentino.

La acción de Greenpeace llega luego de que sectores ambientalistas presentaran su último recurso judicial ante la Corte Suprema con el objetivo de frenar la exploración sísmica, teniendo en cuenta que en diciembre del año pasado la Cámara Federal de Apelaciones habilitó la actividad por lo que las tareas exploratorias argentinas, en sociedad con la empresa noruega Equinor, quedaron en condiciones de iniciarse.

Esto en relación a las tareas de exploración contenidas en el proyecto aprobado por el gobierno nacional “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, el único de los tres que fue judicializado y frenado en el marco del intento de expansión petrolera offshore a la costa bonaerense.

Más allá de ese proyecto exploratorio, los otros dos por los que apuesta el gobierno nacional (el del pozo Argerich-1 y la exploración sísmica en el CAN 102) continúan con sus respectivos pasos administrativos: el primero ya cuenta con su aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y el segundo está a la espera de que eso se oficialice tras la realización a fines del año pasado de la audiencia pública.

Es en todo este marco que Greenpeace instaló en la zona de Playa Grande una estructura de cuatro metros que representa a la ballena franca austral y que fue creada por el artista Luis María Belgrano. ¿Con qué objetivo? El de visibilizar la problemática y juntar firmas para “defender el Mar Argentino”.

“Es necesario que la mayor cantidad posible de personas conozcan lo que preocupa a quienes habitan las costas y apoyen el movimiento para decirle no a las amenazas petroleras sobre el Mar Argentino”, expusieron desde Greenpeace, desde donde recordaron que el mar argentino es, justamente, el hábitat de esta ballena y de otras especies, donde Equinor buscar realizar operaciones de exploración sísimica y explotación de hidrocarburos “a pesar del rechazo popular que esta iniciativa ha levantado y sin importar en absoluto los costos ambientales que suscitará”.

Al respecto, desde la organización no gubernamental aportaron algunos datos, como por ejemplo, que según estudios realizados “una de cada cinco ballenas francas de nuestro mar se alimentan en el área donde las petroleras planean realizar exploraciones frente a Mar del Plata y otras ciudades de la costa atlántica”.

“Es realmente gravísimo que con esta información a disposición -expusieron- se haya aprobado la solicitud de la empresa Equinor para realizar exploración sísmica en esta zona primordial para la supervivencia de la población de ballenas francas del Mar Argentino”. Y en esa misma línea, advirtieron que este tipo de actividad petrolera “viene de la mano de un combo letal que incluye derrames de petróleo, escapes o fugas de hidrocarburos, fallas en el mantenimiento de instalaciones; todo esto pondrá en jaque a este ecosistema marino que se extiende por alrededor de un millón de kilómetros cuadrados y que es hogar de delfines, pingüinos y muchos otros animales”.