Posada del Inti: sigue la incertidumbre a la espera de audiencias con autoridades

Desde la comunidad terapéutica pidieron ser recibidos por Montenegro y para la semana que viene se programó una reunión con el nuevo titular de la Sedronar.

(Foto: archivo / Qué digital)

A dos semanas de haber expuesto a través de una carta abierta una crítica situación que pone en duda la continuidad de los dispositivos, la comunidad terapéutica Posada del Inti se mantiene en la incerditumbre a la espera de audiencias y reuniones con autoridades políticas. La semana que viene habrá un encuentro con el nuevo titular de la Secretaría de Política Integrales sobre Drogas (Sedronar), Roberto Esteban Moro, y esperan ser convocados por el intendente Guillermo Montenegro.

Después de haber manifestado la situación de alerta en la que se encuentra la comunidad terapéutica a partir de una crisis derivada de un “desfinanciamiento” provocado por los aranceles previstos a través de las becas de la Sedronar, desde Posada del Inti siguen a la espera de ayuda que permita paliar la situación que pone en duda la continuidad de la institución, única en la zona para una asistencia de ese tipo para tratamientos ante consumos problemáticos de drogas

“Tenemos pedidos de personas desesperadas para ingresar o aquellos que están en la institución con convenio de Sedronar y están con mucha incertidumbre”, reconoció su titular, Fabián Messina, y planteó que muchas personas “que están buscando un tratamiento no encuentran respuestas adecuadas y cuando se acercan a Posada no se les puede transmitir una seguridad de continuidad”. “Son temas muy delicados y no podemos generar falsas expectativas”, señaló Messina.

Después de 22 años de trabajo sostenido y del cierre de varios de sus dispositivos ocurridos en los últimos años como consecuencia de la falta de presupuesto y apoyo del Estado, la comunidad terapéutica trabaja a través de convenios con la Sedronar y de manera privada a través de obras sociales. En la actualidad mantiene su actividad en tres sedes: la ambulatoria ubicada en Caseros 4552 y las residenciales del barrio Las Dalias y de Antu Ruka del barrio Antártida Argentina.

En total, según explicó Messina, en la actualidad a través de convenios con la Sedronar asisten a 50 personas en internación y a otras 20 en tratamientos ambulatorios.

Ante ese escenario, desde Posada del Inti plantearon que para el próximo miércoles tienen programada una audiencia con el nuevo titular de la Sedronar nombrado por el gobierno de Javier Milei como parte de un pedido formalizado por la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (Fonga), de la que Messina es vicepresidente.

“Le transmitiremos lo que le pasa al sector en su conjunto porque este no es un problema sólo de Posada del Inti”, subrayó Messina.

Asimismo, contó que pidieron mantener una reunión con el intendente Montenegro y su secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola. “Espero un poco más porque la salida de esta situación es con la política en conjunto”, enfatizó el titular de la comunidad terapéutica y entendió que la problemática de las adicciones “con pibes internados e intoxicados, desde lo más top a lo más popular o marginal, necesita del arco político municipal, provincial y nacional en conjunto”.

En su carta abierta difundida semanas atrás, desde la institución advirtieron atravesar una profunda crisis producto de un “desfinanciamiento sufrido en los últimos ochos años”. “Nos encontramos en un momento de quiebre, debido a la inviabilidad que le fue señalada en reiteradas oportunidades a la gestión anterior y a lo sucedido en el último mes”, planteó el escrito. Y graficó que la beca abonada por el Estado para las y los pacientes sólo consta de $3.333 por día.