Segundo nombramiento fallido: renunció el nuevo obispo designado para Mar del Plata

Gustavo Larrazábal había sido designado el 13 de diciembre e iba a asumir este sábado. La Iglesia no informó el motivo de su renuncia.

(Foto: archivo / Qué digital)

El obispado de la Iglesia Católica de Mar del Plata quedó envuelto en incertidumbre tras la partida en noviembre de Gabriel Mestre: este miércoles renunció el segundo obispo que había sido nombrado para reemplazarlo, Gustavo Larrazábal, a pocos días de su asunción. Sin explicación sobre los motivos que derivaron en esa definición, fue nombrado un nuevo “administrador” de manera provisoria: será Ernesto Giobando, obispo auxiliar de Buenos Aires.

El 13 de diciembre pasado el Papa Francisco había nombrado desde el Vaticano a Gustavo Larrazábal, hasta entonces obispo titular de Buslacena y auxiliar de San Juan de Cuyo, como nuevo obispo de Mar del Plata después de que el primero que había sido designado, José María Baliña, renunciara antes de asumir al exponer problemas de salud.

Sin embargo, este miércoles y a pocos días de asumir Larrazábal también decidió renunciar a su nombramiento y el pedido fue aceptado desde el Vaticano.

En este caso no se informaron las causas que llevaron a la renuncia y sólo se difundió la siguiente definición: “Luego de un proceso de discernimiento y oración realizado muy a conciencia, he llegado a la conclusión de que no es oportuno asumir el gobierno pastoral de la diócesis de Mar del Plata”.

La decisión fue por demás sorpresiva ya que su asunción en Mar del Plata ya estaba anunciada y convocada para este sábado a las 18 en la Iglesia Catedral con la presencia de autoridades nacionales de la Iglesia y referentes de distintos puntos del país e incluso Larrazábal había sido despedido con una celebración el domingo por la comunidad de la Iglesia Católica de San Juan, donde finalmente seguirá desempeñándose.

En este contexto, este miércoles desde el Obispado de Mar del Plata que sigue sin titular comunicaron que el Papa Francisco nombró a un “administrador apostólico” que quedará a cargo temporalmente de la organización de la diócesis de Mar del Plata: será Ernesto Giobando, obispo titular de Appiaria y auxiliar de Buenos Aires. Hasta el momento quien se mantenía como administrador era Luis Albóniga.

Las dos renuncias de quienes habían sido designados como nuevos obispos de Mar del Plata se produjeron después del traslado de Gabriel Mestre que se despidió de Mar del Plata el 9 de septiembre y algunos días después, el 16 de septiembre, asumió como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata.

De esta manera, todavía resta definirse quién se transformará en el octavo obispo de Mas del Plata: los anteriores fueron Enrique Rau (1957-1971), Eduardo Francisco Pironio (1972-1975), Rómulo García (1976-1991), José María Arancedo (1991-2003), Juan Alberto Puiggari (2003-2010), Antonio Marino (2011-2017) y Gabriel Mestre (2017-2023).