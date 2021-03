Sin boleto estudiantil en Costa Azul, la propuesta de la Provincia es un “censo” de alumnos

Por las dilatadas negociaciones, con el inicio del Nivel Secundario unos 600 estudiantes de los barrios más alejados del centro pagarán desde 200 pesos por ir al colegio.

(Foto: archivo / Qué digital)

En la previa de los cortes de las rutas 11 y 88 que las familias realizarán desde este lunes por la mañana ante la falta de avances en la gestión del boleto estudiantil en las líneas de Costa Azul, desde la Provincia acercaron propuestas para evitar las manifestaciones que, de todos modos, no impiden que desde este lunes unos 600 alumnos de escuelas secundarias de los barrios más alejados del centro paguen desde 200 pesos diarios a la firma del empresario Juan Inza.

Funcionarios de primera línea como Alejo Supply, subsecretario de Transporte de la Provincia y su directora provincial de Transporte, María del Rosario Flores mantuvieron comunicaciones con las familias que viven en los barrios y localidades ubicados a inmediaciones de las rutas 2, 11 y 88 para, por un lado, seguir tomando conocimiento de las características del conflicto y, por otro, ofrecer alternativas y evitar los cortes.

Según explicaron las familias autoconvocadas, el ofrecimiento realizado de manera telefónica por las autoridades consta de realizar un censo en cada escuela de los alumnos que viajan entre los partidos de la zona y que la Dirección General de Cultura y Educación gestione el transporte de las y los jóvenes, por fuera del uso de las líneas de Costa Azul-12 de Octubre.

“Siguen insistiendo en que como este boleto estudiantil no está regulado tienen que hacer una cosa nueva para poder incluirnos“, relató una de las madres damnificadas por la quita de los pases desde la adquisición de la concesión caída de El Rápido del Sud por parte del polémico empresario transportista.

La falta de una figura legal para instituir el boleto estudiantil en una línea de carácter provincial (El Rápido del Sud ofreció los pases durante décadas a pesar de ello) sigue siendo, entonces, la razón que esgrime el empresario para no devolver el boleto estudiantil y, en su defecto, ofrecer solo un porcentaje de los pases para los estudiantes de los barrios de la Ruta 88. Es a su vez, la razón que desde el Estado anteponen, a pesar de tener conocimiento del conflicto desde fines de 2019.

Frente a ello, mientras las y los estudiantes de primaria desde la semana pasada ya están pagando las desorbitantes cifras de más de 200 pesos diarios, durante el fin de semana ofrecieron una vía de solución sin plazos concretos: “Ahora dicen que el problema se soluciona de la siguiente manera. Que tendríamos que ir las madres a las escuelas y decir que el director de cada escuela presente a la Dirección General de Escuelas (sic) un papel pidiendo transporte para los chicos que viajan“.

“Dicen que Inza puede llegar a negociar por 200 chicos de la Ruta 88, como iban a hacer en marzo de 2020 antes de la pandemia. Pero la Ruta 11 tiene un caudal de 450 alumnos. Inza dice que no puede porque pierde plata, porque tiene que poner más unidades”, señalaron en torno a otro de los problemas, las frecuencias insuficientes ofrecidas por la empresa y el aforo: “Ya hubo al menos tres casos de chicos de primaria a los que no les permitieron subir a los colectivos porque estaban llenos“, afirmaron.

“No hay solución para el boleto. Básicamente la solución es que la Secretaría de Educación se haga cargo junto al Consejo Escolar para darles los chicos con nombre y apellido, y que van a viajar a cargo de la Dirección General de Escuelas (sic)”, reiteró.

Frente a estas comunicaciones de los funcionarios, las familias reiteraron sus propuestas como por ejemplo que se gestione entre los municipios que la línea 511 (Ruta 11 sur) pueda acceder a Miramar o hacer que Costa Azul disponga del servicio que hoy no tienen entre Vidal y Mar del Plata y por lo cual las y los alumnos deben tomar un micro de larga distancia.

“No van a ceder y los chicos van a pagar. Tengo 20 familias llamándome todos los días t yo ya no sé qué decirles. No están entendiendo que somos marplatenses que vivimos en la zona sur. Tienen que entender que en la zona sur y en todas las periferias no hay ni salud ni educación. No hay nada“, lamentaron.