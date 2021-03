Escuelas con presencialidad pero aún sin boleto estudiantil en las líneas de Costa Azul

(Foto: archivo / Qué digital)

Tras el regreso de los niveles inicial, primario y especial, y a una semana del inicio del secundario, las familias que viven en los barrios más alejados del centro de Mar del Plata y sobre las rutas 2, 11 y 88 siguen sin respuestas en torno al boleto estudiantil y, de no haber soluciones de Guillermo Montenegro o Axel Kicillof, desde el lunes la empresa del polémico empresario Juan Inza les cobrará entre 200 y 520 pesos por jornada a cada estudiante secundario que necesite usar el servicio que monopoliza desde la caída de la concesión de El Rápido del Sud. Anunciaron una nueva medida de fuerza en las inmediaciones de la terminal.

Las familias autoconvocadas sienten que el corte que paralizó la terminal y la movilización por las calles del centro que protagonizaron semanas atrás no surtieron efecto alguno en las autoridades, y por ello responsabilizan tanto al intendente como al gobernador por no interceder ante la empresa que no devolvió los pases que la empresa anterior otorgaba a pesar de tratarse de líneas de carácter provincial: “No hacen absolutamente nada“, lamentan.

A través de un comunicado, el colectivo de familias forjado tras el quite de los pases estudiantiles por parte de la empresa 12 de Octubre-Costa Azul a mediados de 2019 advirtieron una vez más que la situación es “dramática” y que se encuentra agudizada “por el cuadro de miseria, falta de trabajo y de inflación” que sufren las economías familias desde hace tiempo y más aún en pandemia. En ese contexto, pagar las tarifas de la línea de colectivos parece más que imposible.

“Así no se puede garantizar la educación pública de ningún estudiante. Esto afecta a más de 500 estudiantes que deberían viajar todos los días en esta línea que va por la ruta 11, la 2 o la 88 para ir a Otamendi o Miramar”, describieron.

Es ante esta situación que, al igual que el pasado 19 de febrero y con una desesperación similar a la que tenían en 2019, cuando realizaron manifestaciones y escraches en la boletería de la empresa, llevarán a cabo un nuevo bloqueo de los ingresos a la terminal en caso de seguir sin obtener respuestas.

“Convocamos a toda la población, a los estudiantes, docentes y auxiliares a sumarse a esta lucha en defensa de la educación publica y del derecho fundamental al boleto educativo gratuito para poder estudiar”, cierra el comunicado dado a conocer este lunes.