Sin soluciones para los recuperadores, no hay recolección de basura en Mar del Plata

Sin mayores respuestas hacia los recuperadores, los camiones no pudieron ser descargados el predio y no salieron los servicios nocturnos.

(Foto: archivo / Qué digital)

El bloqueo y protesta que iniciaron durante la tarde de este jueves las y los recuperadores informales del basural, que hace semanas reclaman al gobierno municipal poder volver a ingresar para buscar su sustento diario ante una deficiente ayuda y asistencia brindada durante la cuarentena, derivó como consecuencia directa en la paralización de la recolección de residuos en Mar del Plata a partir de la imposibilidad de los camiones de descargar la basura en el predio.

“Va a haber numerosos barrios donde los residuos no se recolecten esta noche“, reconoció durante la noche de este jueves el secretario el Gobierno, Santiago Bonifatti, en diálogo con Telefé Mar del Plata, sin plantear mayores respuestas ante los reclamos de las y los recuperadores que haber elevado un protocolo para que se pueda habilitar su actividad: revolver de la basura para poder subsistir.

Por su parte, desde el Sindicato de Camioneros explicaron a Qué digital que a raíz del bloqueo que se mantenía cerca de las 21 de este jueves en el basural, los camiones no pudieron salir a realizar el servicio. “El Municipio no pudo destrabar el problema con los recicladores en el predio y los camiones están todos cargados, no pudimos descargar”, explicaron.