Trabajadores judiciales, contra el cierre de la paritaria: “La caída salarial es brutal”

Desde la delegación local del gremio apuntaron contra el decreto de Axel Kicillof. Acusaron una caída del 30% del poder adquisitivo.

(Foto: archivo / Qué digital)

La decisión del gobierno de Axel Kicillof de cerrar la paritaria 2023 por decreto y debajo de la inflación generó el rechazo de la delegación Mar del Plata de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) más allá de las relativas críticas expresadas por los gremios a nivel provincial. Señalaron haber sufrido con la decisión una “caída salarial brutal” con una pérdida del poder adquisitivo en torno al 30%.

El martes, luego de reiterados pedidos de reapertura de la negociación paritaria ante el fuerte proceso inflacionario agudizado por la devaluación del gobierno de Javier Milei, el gobierno provincial decidió cerrar por decreto la paritaria 2023 con 15 puntos porcentuales más sobre los salarios de diciembre y comenzar el 2024 otro 10% a cuenta alcanzando así una variación del 25%.

Sin embargo, teniendo en cuenta el acumulado promedio del 120% que habían acordado hasta noviembre, con el 15% otorgado como cierre del 2023 terminarán el año con una variación salarial que, más allá de que se calcula sobre los sueldos de diciembre, queda muy por debajo del índice inflacionario que marcó un 211,4% en los últimos doce meses.

Esa situación derivó en algunas críticas de las conducciones gremiales bonaerenses aunque relativizadas por el contexto general, y ahora desde la delegación Mar del Plata de la AJB cuestionaron tanto esa postura como la decisión del gobernador Axel Kicillof de cerrar la paritaria 2023 por decreto y con un valor muy por debajo al inflacionario, base sobre la cual se habían mantenido los acuerdos a lo largo de los últimos años.

Una “brutal caída salarial” sostuvo la AJB haber sufrido con la decisión “unilateral de clausurar la negociación” y consideraron -con críticas a la conducción sindical- que esa sola característica “sería suficiente para motivar el rechazo de los gremios estatales y el inicio de un conflicto” aunque plantearon que “hay cuestiones más graves detrás del decretazo”.

Y así apuntaron contra el porcentaje de aumento y consideraron que, en realidad, “no hay nuevo aumento salarial para 2023″: “De los detalles de su implementación surge que el aumento se percibirá con los haberes de enero 2024, no habrá retroactivo a diciembre, ni se pagará el proporcional de aguinaldo correspondiente Peor aún, la base de cálculo para aplicar el aumento de 10 puntos dado a cuenta de la discusión salarial de 2024 no incorpora los 15 puntos que el gobierno afirma incluir en la paritaria 2023″.

De esa manera, apuntaron que “el intento de engaño sólo busca ocultar que la paritaria del año pasado finalizó con 120% de incremento salarial frente a una inflación de 211,4%” y así acusaron que eso representa “una caída de casi el 30% del poder adquisitivo de los salarios”.

“A nadie escapa la compleja situación que atraviesa la provincia, en particular luego de las políticas implementadas en las últimas semanas a nivel nacional. Pero no es menos cierto que el recorte salarial que viene desarrollando hace meses el gobierno provincial es brutal, y refleja que una vez más seremos las y los trabajadores quienes sufriremos las peores consecuencias de la crisis”, concluyeron desde el sindicato marplatense.