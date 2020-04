Tras la reactivación de la pesca, cuestionan el protocolo acordado por los gremios

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

“Exportar pescado no es esencial, esencial es la vida de los trabajadores”, exigen desde la Multisectorial Ningún Hundimiento Más tras la reactivación de la pesca en el Puerto de Mar del Plata concretada este miércoles luego del acuerdo entre los principales gremios y las cámaras empresariales para llevar volver a permitir la salida de buques tras unos 16 días.

Tras dos semanas de inactividad, finalmente con el acuerdo por un protocolo sanitario entre los principales gremios y las cámaras portaurias, los buques volvieron a zarpar en medio de la pandemia de coronavirus y del aislamiento obligatorio, del cual representan una de las actividades productivas exceptuadas.

Lamentando que la decisión de calificar la pesca como actividad esencial tiene que ver pura y exclusivamente con la “defensa del mercado” ante el gran nivel de exportaciones, desde la multisectorial manifestaron que el protocolo acordado es “vacío: “No pone al resguardo la vida, solo propone, testeos previos muy precarios, sin condiciones de aislamiento posibles una vez embarcados. Solamente prioriza la reactivación productiva de cara a Semana Santa, para la venta a un mayor precio”, expusieron.

Asimismo, detallaron la situación de la masa obrera que ante esta situación no puede salir a trabajar: “La mísera condición de salud está inscripta en un “Convenio Pyme”, en el caso de las plantas pesqueras, que permite a los empresarios y la burocracia sindical, administrar la miseria laboral de los trabajadores, quienes recibimos un salario paupérrimo camuflado con algún “plus”, así como una inestabilidad laboral que nos obliga a quedarnos en casa sin cobrar”.

Asimismo, explicaron que ante la pandemia permanecen desprotegidos por no poder contar con obra social ni cobertura de Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). “Por un lado, los que se embarcan ponen en riesgo su vida; por otro, los relevos continúan sin percibir salario durante todos los días no trabajados: si no se pesca, no se come”, advirtieron.