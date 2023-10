Volvió el transporte escolar a El Boquerón tras semanas sin servicio

A pesar de la falta de oferentes, el Consejo Escolar contrató a una empresa de la zona interesada.

(Foto: archivo / Qué digital)

El servicio de transporte escolar, interrumpido desde comienzos de octubre para 50 estudiantes que asisten a la Escuela Primaria N°23 del barrio El Boquerón, se restableció este jueves luego de que el Consejo Escolar contratara a una empresa de la zona. Sin embargo, ante una problemática recurrente, la comunidad educativa de padres y madres impulsa ahora una ampliación del recorrido del colectivo de línea.

Según confirmaron desde la comunidad educativa, este jueves se retomó el servicio de transporte escolar para el tramo que une Las Charitas con El Colmenar ya que desde principios de octubre 50 estudiantes de la zona que asisten a la escuela rural en el barrio El Boquerón no tenían cómo llegar al establecimiento.

De acuerdo a lo explicado por autoridades del Consejo Escolar a Qué digital, este miércoles iniciaron los pasos administrativos para lograr restablecer el servicio de transporte escolar que desde este jueves comenzó a brindar la empresa contratada.

Hasta el momento de la contratación, remarcó la consejera de Juntos por el Cambio Celeste González Bracciale, se mantuvieron abiertos dos procesos de compulsa a pesar de que ambos resultaron desiertos por la falta de oferentes. Por eso el Consejo decidió, al enterarse del interés de una firma que ya presta servicios en la zona, avanzar con la contratación de manera directa.

El limitante a la hora de encontrar una empresa tenía que ver, según detallaron, con que a poco de finalizar el ciclo lectivo todas tienen sus unidades afectadas, no trabajan en la zona de Batán o bien no tienen la capacidad para brindar el servicio (por ejemplo, solo trabajan con combis y no con micros).

La problemática del transporte escolar no es nueva. En 2021 fueron reiteradas las veces que la Escuela Primaria N°23 y Secundaria N°74 se quedaron sin transporte escolar afectado a unos 250 estudiantes de distintas zonas como La Polola, Batán y El Colmenar a raíz de “contrataciones breves” por la pandemia de coronavirus.

En ese sentido y tras esta nueva interrupción luego de que la empresa cargo del servicio decidiera dejar de prestarlo a fines de septiembre, la comunidad de padres y madres, en busca de alternativas, acudió a la empresa Batán SA para intentar solicitar que el colectivo de línea ingresara hasta un sector a unas 30 cuadras de la Ruta 88 para aquellos estudiantes que, a pesar de vivir lejos, podían acercarse hasta ahí.

Sin embargo, recibieron la negativa de la empresa bajo la justificación de que el área de Transporte “no subsidia más que 17 colectivos de la Empresa Batán y tampoco autoriza ampliar recorridos“.

Ahora, con el servicio restablecido, desde la comunidad educativa volvieron a hacer hincapié en la necesidad de ampliar los recorridos del transporte público local ya que el hecho de poder llegar a las distintas escuelas de la zona de Batán depende exclusivamente de las contrataciones privadas del Consejo Escolar con todas las complicaciones que ello implicó en los últimos años.