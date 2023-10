El Boquerón: 50 estudiantes volvieron a quedarse sin transporte escolar

Desde la Primaria N°23 expusieron la situación luego de que la empresa a cargo decidiera no renovar el contrato. El Consejo Escolar busca “alternativas” ante la falta de oferentes.

(Foto: archivo / Qué digital)

Como una problemática que se repite al igual que en años anteriores, la comunidad educativa de la Escuela Primaria N°23 del barrio El Boquerón denunció que 50 estudiantes de la zona se quedaron sin transporte escolar desde principios de octubre luego de que la empresa a cargo decidiera no renovar el contrato. Los reclamos y la respuesta del Consejo Escolar ante la falta de empresas interesadas en tomar el servicio.

Según expusieron padres y madres de la comunidad educativa, la empresa a cargo del servicio del transporte escolar “Pasolini” contratada por el Consejo Escolar decidió no renovar el contrato para brindar el servicio en lo que va del tramo Las Charitas – El Colmenar.

De esa manera, 50 estudiantes de la zona que asisten a la escuela rural en el barrio El Boquerón desde principios de octubre no cuentan con la posibilidad de llegar al establecimiento ante la falta de transporte escolar, mientras desde el Consejo Escolar aseguran que trabajan en la búsqueda de “alternativas”.

Como parte de esa realidad, desde la comunidad educativa repararon en que la escuela ofrece jornada completa, es decir, las y los estudiantes ingresan a las 8 y finalizan a las 16 con lo cual el desayuno y el almuerzo se sirve en la escuela que depende de la Provincia de Buenos Aires.

Según expusieron, el Consejo Escolar tiene contratados cuatro servicios de transporte escolar para las y los estudiantes que asisten a la escuela desde distintas zonas rurales de Batán y que también fueron foco de conflicto meses atrás por licitaciones fallidas por presupuestos insuficientes.

Desde la comunidad educativa detallaron que de esos cuatro, un micro recorre la zona del Parque Industrial y Autódromo, otro abarca el tramo comprendido entre La Polola hasta la zona de Vialidad, uno va desde Batán y el último -actualmente sin funcionar- abarca la zona entre Las Charitas y El Colmenar.

Al momento de exponer el reclamo, aseguraron que la empresa “no da las razones” por las cuales decidió no renovar el contrato aunque sostuvieron que no es por falta de pagos ni aumentos desde la Provincia ya que, según analizaron, actualmente funciona un micro con el mismo recorrido para las y los estudiantes de secundaria.

Así, las familias de las y los estudiantes en busca de alternativas acudieron a la empresa Batán SA en la última semana para intentar solicitar que el colectivo de línea ingrese hasta un sector a unas 30 cuadras de la Ruta 88 “teniendo en cuenta que muchos estudiantes se acercan hasta ahí pero viven aún más lejos”.

Ante ese pedido recibieron la negativa de la empresa bajo la justificación de que el área de Transporte “no subsidia más que 17 colectivos de la Empresa Batán y tampoco autoriza ampliar recorridos“.

Por eso, parte del reclamo de padres y madres de la comunidad educativa está dirigido tanto a los empresarios que dejaran el servicio “que con sus negocios tomaron de rehenes a 50 estudiantes” como también a los funcionarios públicos para que “resuelvan sus diferencias” y garanticen el transporte, el derecho a la educación y a una “buena alimentación”.

En 2021, cabe recordar, fueron reiteradas las veces que la Escuela Primaria N°23 y Secundaria N°74 se quedaron sin transporte escolar afectado a unos 250 estudiantes de distintas zonas como La Polola, Batán y El Colmenar. En aquel momento, en medio del regreso a la presencialidad por la pandemia de coronavirus, exponían que el conflicto estaba ligado a contrataciones breves.

LA RESPUESTA DEL CONSEJO ESCOLAR

Ante la consulta de Qué digital, desde el Consejo Escolar explicaron que la empresa a cargo del transporte escolar finalizó su contrato en septiembre y decidió no continuar “tras haber tomado otros servicios fuera del ámbito” de jurisdicción, explicó la consejera de Juntos por el Cambio Celeste González Bracciale.

Inmediatamente, aseguró, desde el Consejo se pusieron en contacto con la comunidad educativa al mismo tiempo que iniciaron un nuevo proceso de compulsa entre las empresas de transporte del Consejo Escolar. Sin embargo, detalló la consejera, el proceso permanece abierto “con la dificultad de que no hay ninguna empresa interesada“.

Según detalló, las empresas manifiestan a poco de finalizar el año tener todas sus unidades afectadas, no trabajar en la zona de Batán u otras que, directamente, no tienen la capacidad para brindar el servicio (por ejemplo, solo trabajan con combis y no con micros).

De esa manera, con la compulsa abierta, desde el Consejo Escolar aseguran que “si mañana aparece una empresa interesada que cumpla con todos los requisitos aunque no sea hoy proveedora del Consejo Escolar, se podría sumar”. Y explicaron que, ante casos de “urgencia” como este, el proceso administrativo se realiza con celeridad.

Por último, la consejera González aseguró que desde el Consejo, en conjunto con la directora e inspectora, trabajan en “alternativas” para que las y los 50 estudiantes afectados puedan llegar a la escuela y, al igual que padres y madres, remarcó que la problemática no está relacionada a la falta de presupuesto o por valores desactualizados sino que tiene que ver directamente con la falta de oferentes.