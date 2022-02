Calenna Garbä realizará un nuevo concierto gratuito en el Auditorium

La artista, compositora y activista LGBT no binaria ofrecerá un concierto con temas de su autoría en el café Emilio Alfaro.

(Foto: prensa Teatro Auditorium)

La artista, activista LGBT no binaria y compositora Calenna Garbä brindará un concierto gratuito de música contemporánea ligera. La función tendrá lugar este jueves a las 19 en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium.

En esta oportunidad, la artista interpretará temas de su autoría como “Niño triste”, “Mar de sueños”, “Mi nombre es Juana”, “Eterno fugaz”, “En la eternidad del instante congelado” y “Nostalgias silenciosas”, entre otros, y además la compositora aprovechará para estrenar su última composición: “Yo Sofía”.

En el concierto -que se realizará este jueves a las 19 en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium, contemplando todos los protocolos sanitarios vigentes- Calenna Garbä estará acompañada por los músicos Mauro Romero en bajo y Federico Tarquini en guitarra.



Artista, activista LGBT no binaria, Garbä es una persona autodidacta, y una reconocida compositora, conductora de orquesta, pianista y divulgadora cultural. Exponente americana de la música contemporánea ligera para grandes, medianas y pequeñas orquestas, su música ha sido estrenada en distintas grandes ciudades del mundo, lo que la ha llevado a cosechar varios premios por su labor artística. Ha sido nombrada Personalidad Destacada de la Cultura en la Ciudad De Buenos Aire y en las provincias de Santa Fe y Córdoba, además de en Mar del Plata y Montevideo.

Por su trabajo artístico, su mensaje humanitario y perseverancia en la lucha en defensa de los derechos de las personas LGBT, ha sido distinguida por varias organizaciones internacionales, incluidas la ONU. Actualmente conduce “7 Notas” por Radio Nacional Clásica.

“Con el público converso, no me gusta que haya distancia, me gusta charlar y contarle cosas en el medio del concierto. No me gusta que haya una distancia inexplicable”, sostuvo años atrás en una entrevista con Qué digital previo a una gira internacional. Calenna tiene como objetivo llevar su música a cada rincón del mundo porque considera que es además una herramienta para construir “puentes sociales” de integración y comunicación.