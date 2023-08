Fede Moura: “Mi tío era mágico, parecía que flotaba en el escenario”

(Foto: prensa Fede Moura)

Fede Moura, sobrino de los músicos fundadores de Virus, llega el 19 de agosto a Mar del Plata para ofrecer un recorrido por los clásicos de la banda de los ’80 y, fiel al estilo de “goce”, buscará conquistar a diferentes generaciones con una puesta innovadora. El músico, que despliega su andar sobre diferentes escenarios sin olvidarse del legado familiar, recordó en una entrevista con Qué digital previo al recital que brindará en la ciudad la canción que compuso en referencias a su padre desaparecido, el auge con la banda Viralisados y las presentaciones que realizará de acá a fin de año.

“La idea de este espectáculo es celebrar la música de Virus y darle un espacio a la gente para que venga a disfrutar de estas canciones en vivo con la impronta de mi interpretación”, adelantó.

Federico es sobrino de los hermanos Federico, Marcelo y Julio Moura, fundadores del mítico grupo Virus. El músico que tuvo una fuerte influencia familiar para iniciar su carrera ahora llega a Mar del Plata junto a su banda con un repertorio conformado por versiones de canciones que forman parte del repertorio de rock nacional. “Al show vienen desde los seguidores más fans que vivieron los comienzos hasta generaciones que nunca los vieron pero tienen ese ADN musical marcado“, reconoció.

El músico está disfrutando su carrera solista y para distinguirse de su tío eligió abreviar su nombre. Aunque tiene temas propios, en Mar del Plata compartirá un repertorio conformado por versiones de los clásicos de Virus, para brindarle al público una experiencia cargada de disfrute y nostalgia.

Además, busca mostrar sus atributos artísticos. “En cuanto a la impronta escénica y vestuario buscamos algo más actual, aprovechar todos los recursos técnicos para que la obra impresionante de Virus sea interpretada de una manera que despeine al público, la idea de este espectáculo es celebrar su música y darle un espacio a la gente para que venga a disfrutar de estas canciones en vivo con la impronta de mi interpretación”, anticipó.

Quienes asistan al show en Mar del Plata se van a encontrar con una propuesta “súper alegre y muy bien plantada”. “La música de Virus es un canto al goce y al disfrute, así lo vivimos y transmitimos. En cuanto a lo musical, los temas en su estructura original con sonidos y arreglos tal cual la época, no faltará ninguno de esos hitazos“, invitó.

Con este espectáculo, el músico continuará de gira por Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Chile, y al regresar junto a su banda seguirán con una agenda cargada de presentaciones que se van actualizando a través de las redes sociales: Instagram y la página de Facebook.

Federico Moura, a secas. Lo nombraron así al igual que a su tío músico, cantautor, compositor, productor discográfico y diseñador de ropa, una personalidad que no pasó desapercibida y que falleció en 1988. Hoy Fede recuerda que su costado musical estuvo desde la infancia. “En la casa de mis abuelos maternos, donde vivía con mi madre, desfilaban un sinfín de instrumentos musicales ya que mi tío Pancho, hermano de mi mamá, era el sonidista de Virus en los comienzos“, explicó. Sin embargo, el primer impulso que tuvo es “esa guitarra criolla que siempre estaba apoyada en el respaldo de un sillón”: “El día que la tuve entre mis manos ese fue el inicio de todo”.

Nació en 1971 y le pusieron Federico como nombre de pila para continuar la historia familiar como se acostumbraba. “Después vino la fama de Virus. Si no hubieran trascendido, mi nombre sería como tantos otros nombres en familias que siguen la tradición de mantenerlos de generación en generación, pero bueno Virus llegó a la cima y Federico se destacó como uno de los mejores cantantes de la época y aun de la actualidad”, subrayó.

“En algún momento fue una carga, porque todos me relacionaban con ellos y yo solo quería hacer mi música, me pedían que toque un tema de Virus y me molestaba”, recuerda ahora con humor y agrega: “Pasados los años, entendí que iba a ser parte de mi vida musical y que si lo vivía naturalmente iba a estar más tranquilo y así fue”, describió.